Ausente sin aviso : En Puerto Yeruá se superó medio centenar de casos y el Intendente no aparece

La localidad de Puerto Yeruá ingresó en una etapa crítica, debido a los casos de coronavirus durante las últimas horas, con el agravante que el Presidente Municipal, Daniel Benítez no se sabe en qué lugar se encuentra.

Algunos vecinos indicaron a Análisis Litoral que el Intendente se encuentra viviendo en Concordia con su familia y que desde el mes pasado no va a trabajar. También se supo que Benítez no solicitó hasta ahora autorización al Concejo Deliberante.

Vecinos de la pequeña localidad de Puerto Yeruá, plantearon su preocupación por el alto crecimiento de casos de Covid-19 que se dieron durante los últimos días y oficialmente nadie informó nada al respecto. “estamos totalmente desamparados y no hay seguimiento de los casos por parte de las autoridades sanitarias. No hay medicamentos. No hay ayuda social para los que no podemos salir a trabajar y tenemos familia”, confió un vecino a este medio.

También se señaló que el Intendente, Daniel Benítez desapareció de la ciudad sin dejar rastro desde finales del mes pasado. Además se pudo inferir que el intendente no solicitó autorización al Honorable Concejo Deliberante como lo estipula la Ley 10.027, en su Artículo 104, en donde dispone “El Vicepresidente Municipal tendrá la función de presidir el Concejo Deliberante y en caso de ausencia del Presidente Municipal sea por un período que exceda los 5 días hábiles o por ausencia definitiva, se hará cargo de las funciones de este último”.

