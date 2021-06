CONCORDIA: LAS REDES A FULL , CAPTAN EL JUSTO MOMENTO EN QUE SE CUELGAN DE LA RED , PARA UNA CASA PARTIDARIA

Un vecino de las inmediaciones de la calles Moulins y Diamante de la ciudad de Concordia, pudo captar mediante imágenes la situación que se expandió automáticamente en las redes.

Se pudo confirmar que se trataba de un enganche directo, lo que ocurría en ese momento cuando tambien se encontraría presente en el local partidario el actual miembro vocal de CAFESG con el auto matrícula HXN 546 que seria un vehículo oficial de la entidad con el cual se moviliza el funcionario.

Denunciaron los vecinos esta situación vergonzosa a la cooperativa eléctrica y esta habría procedido a retirar la conexión , pero se pudo saber que no se hacen actas porque no hay medidor. Es decir no se puede identificar a la persona que produjo el enganche.

Todos estos atropellos no hace mas que enardecer a los vecinos , mas por la situación actual, lo que pone de manifiesto tambien la impunidad con la que se manejan quienes dicen estar del lado del pueblo y de los desposeídos.

