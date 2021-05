Mazurier : Entre místico y discriminativo plantea “ideas geniales” sin referirse a su presente como empresario ferroviario

El conflicto entre los trabajadores del matutino El Sol y Luis Mazurier ha generado una inédita situación: en internet es posible encontrar dos ediciones diferentes del diario, una por cada bando.La dirección diarioelsoldigital.com es “subida” por los socios enfrentados al expresidente de la CODESAL, mientras que en la URL tradicional, diarioelsol.com.ar, se puede acceder a los contenidos publicados por el exfuncionario.En este último sitio, Mazurier escribe en primera persona, aunque no aparezca su firma. Además de artículos en los que, apelando a un lenguaje figurado, profiere durísimas y discriminatorias críticas hacia Edgardo Perafán y a otros socios de la COTRAPRETEL, a quienes procura ridiculizar por rasgos físicos, también se ocupa de asuntos de la ciudad de Concordia, e incluso efectúa propuestas de bien común.

Este sábado, por ejemplo, Luis Mazurier desarrolla dos iniciativas: un nuevo cementerio y becas especiales para estudiantes de medicina.

“Se me ocurrió, ya que no tenemos plata para hacer el hospital de Niños que quiere hacer el ‘Sordo’ Medina y que, algún día, se hará realidad y lucharemos para que lleve su nombre y el de Fermín, como homenaje a su férrea decisión de hacerlo realidad, peleando contra los molinos de viento, como el Quijote, solo, sin Sancho Panza que lo acompañe, que es oportuno al menos de ir pensando en el lugar donde descansarán los que nos dejan por la Pandemia y los que fallecen por cuestiones naturales”, dice. Y enseguida se dirige al intendente de Concordia, llamándolo por su nombre: “Tal vez, sería hora de que Alfredo , que no podrá inaugurar el Hospital de Niños del ‘Sordo’ Medina, al menos pueda inaugurar un nuevo Cementerio para Concordia. Algo bonito, con mucho parque, césped tipo avena -verde- y con instalaciones sencillas para cremación y los demás servicios necesarios para que todos y todas podamos despedir a los que se van antes que nosotros descansen en un lugar que sea agradable visitar para recordar que no olvidamos a los nuestros que se fueron al cielo y a los que tenemos la esperanza cristiana de reencontrar algún día”.

En los párrafos siguientes alude, como al pasar, a los vaivenes de su relación con Juan Carlos Cresto, a quien dice haber interesado para que se haga realidad una beca para estudiantes de medicina: “Otra cuestión que va en el sentido que el ‘Sordo’ piensa y comparto en cuanto a la salud pública, es en la necesaria formación de médicos y ayer a la mañana le envié un WhatsApp a Juan Carlos Cresto, persona con la que estuve mucho tiempo enemistada por diferencias del momento , para interesarlo en una idea que puede llevarse a la realidad pensando que fue JCC quien creo el Instituto Becario Provincial”.

“Le escribía –agrega Mazurier- diciéndole que se podría instrumentar un sistema de becas que cubriera a todo aquel estudiante secundario que tenga las mejores calificaciones, para bancarle toda la carrera de medicina. Con un centro de alojamiento en los lugares en donde se dicta las cátedras, un comedor universitario y todo lo necesario para que puedan estudiar y recibirse de médicos, devolviendo la inversión -que debería hacer el Estado- en horas de trabajo en un hospital público. No me refería a dos o tres alumnos, sino a cien mejores alumnos, renovados anualmente para tener unos 20 o 30 médicos recién recibidos por cada año y en distintas especialidades: Intensivistas para las UTI, traumatólogos, cirujanos, alergistas, en fin, un semillero de profesionales que son mucho más necesarios que los que hoy se reciben -en otras profesiones- y andan manejando autos de alquiler porque no encuentran qué hacer”.

En la conclusión de su nota editorial, Mazurier asegura que no se cansará de “exponer ideas”, sin importarle que algunos con poder las hagan suyas: “Tal vez alguien, con el poder de llevarlas a la práctica, las copie y diga ‘se me ocurrió una gran idea….’, lo aplaudiría porque no quiero ser dueño de aquello que no puedo llevar a la práctica desde el llano , sino generar un ámbito que obligue a pensar a los que pueden motorizar algo positivo para sí y para los demás, como muchos jóvenes que no saben qué hacer cuando terminan la secundaria y encontrarían una salida para sus deseos de progresar en la vida, devolviendo el esfuerzo del estado, con su trabajo personal en un hospital público, una vez recibidos de médicos”.

Luis Mazurier no siempre ha estado “en el llano”, como dice ahora. Durante 10 años, con rango de ministro, presidió la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande y hoy está a la espera de poder demostrar su pregonada inocencia en el debate oral y público –aún sin fecha- en el que será juzgado por el presunto delito de “peculado”, mientras se desempeñó como funcionario público.

Los 19 trabajadores – socios de la COTRAPRETEL que lo enfrentan lo han denunciado además en tribunales y ante el INAE, atribuyéndole irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias de dicha cooperativa.