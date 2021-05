Yo pienso que lo ejecutaron !! Una madre tiene dudas sobre la muerte de su hijo kinesiólogo, ocurrida en el hospital “Heras”

Teresa Serafina Fulladoza pide que se investigue en qué circunstancias ocurrió la muerte de su hijo, el kinesiólogo Mauricio Joaquín Alexis Goumas. Según sus dichos, el profesional tuvo un deceso al menos dudoso en el hospital “Felipe Heras”.“Por ahora no hay dudas de que fue un suicidio”, respondió una fuente tribunalicia . Eso es lo que dice el informe preliminar del caso, mientras ultiman sus tareas tanto los médicos forenses como el personal de Criminalística.

La misma fuente confirmó que, en efecto, Goumas estaba ingresado en la denominada “Sala 8” del nosocomio ubicado en la zona sur de Concordia por un intento de suicidio que habría tenido lugar unos pocos días antes.

La versión de la mamá

“Quiero que la población sepa que Mauricio Joaquín Alexis Gouman, kinesiólogo profesional que defendía la salud y defendía a su hijo Francisco, no se suicidó”, remarcó la madre en una entrevista que mantuvo con diario El Sol.

Pidió que se investigue lo sucedido “porque para mí, y algunos de mis hijos que están en Buenos Aires, a él lo asesinaron o lo ejecutaron. Quiero que se sepa que él no murió de Covid-19 como me dijo una enfermera de la Asistencia Pública, cuando fui a vacunarme con la antigripal, el viernes 21 pasado. Y quiero que sepan la verdad, Mauricio Goumas no se suicidó2, reiteró.

“Yo pedí al Fiscal, que es el doctor Zabaleta, que investigue y me dijo que va a demorar dos o tres meses en saberse la verdad. Yo quiero la verdad ahora. Porque mi hijo jamás hubiera abandonado al hijo que tanto amaba, que es Francisco. La señora hizo correr el rumor, y lo saben mis otras hijas, que se suicidó porque él estaba lleno de deudas”, relató luego.

Sin embargo, Fulladoza dijo lo contrario: “Y no, no estaba lleno de deudas. El vendió su propiedad y compró un departamento en Punta del Este a nombre de su hijo Francisco y a la señora Andrea María de los Ángeles Giménez. Esa es la verdad, o una parte, pero quiero que salga a la luz toda la verdad. Se lo dije al Fiscal telefónicamente, como de igual manera se lo transmití al abogado”.

A continuación, se transcribe el resto de la entrevista publicada en diarioelsoldigital.com:

-¿Según usted, cómo fueron los hechos?

-A mí me avisaron a las 3 de la mañana que se había suicidado y no cabía en mi esa acción.

-¿Y él cómo llega al hospital?

-Porque la señora Andrea María de los Ángeles Giménez le pide al doctor Popelka que lo interne. No sé cuál fue el argumento que tuvo, pero cuando el doctor Popelka me confirmó que él fue el que lo internó, me dijo que la señora le había dicho que corría riesgo la vida de Mauricio. Y sí, la corrió ahí en el hospital porque se terminó la vida de Mauricio. Y yo estuve, hablé con Popelka primero y luego fui a la Junta Médica, la abogada y tres profesionales de la salud, y no sabían que explicación darme, en ningún momento, ni cómo fue. Hace un rato hablé por teléfono con el Fiscal y le pedí fotos, y todos los argumentos que sean necesarios para que salga a la luz la verdad. Mi hijo no se suicidó y tampoco murió de Covid, como empezaron a comentar.

– ¿Hubo mala praxis o negligencia?

-Yo pienso que lo ejecutaron, porque él me dijo antes que yo me retirara, el sábado, “los que vienen en el turno noche son unos hijos de puta” y eso creo que ha pasado.

-¿Y ahora cómo seguirá la historia?

-Yo le dije al Fiscal que no voy a parar hasta que salga a la luz la verdad. Me dijo “señora, estamos haciendo todo lo posible”, a lo que le respondí que quiero pruebas, y quiero fotos. Soy la madre y nunca dejaré de ser la madre de mi hijo. La señora fue su esposa, que se entienda bien, fue y ya no es. Pero yo como madre quiero que salga a la luz la verdad y se lo dije al Fiscal telefónicamente.

-Usted contaba que vio a su hijo en el sepelio con vendajes extraños…

-Sí, lo vi en el sepelio al igual que lo vio mi hija de Buenos Aires y me hizo la misma pregunta sobre lo que comentaban en la sala, justamente. Y los comentarios eran “¿por qué demoraron tanto en traerlo?”. Y eso fue porque sangraba mucho la cabeza, y tenía toda la parte de arriba de la cabeza vendada con el mismo paño de una mesa de billar, grueso, y solamente el rostro se le veía, con un gesto de dolor horroroso porque yo le acariciaba el entrecejo y seguía rígido, muestra de dolor, como también en la comisura de su boca las mismas muestras de sufrimiento.

Quiero que salga a la luz la verdad.

-Esto fue en el Hospital Felipe Heras, ¿verdad?.

-Sí, en el Hospital Felipe Heras, el sábado 15 de mayo, donde la abogada del hospital me dijo que el óbito ocurrió a las 23.55 y a mí me avisó una de mis hijas a las 3 de la mañana del domingo. En ninguno de los diarios salió la información, y en el único que salió algo fue la tarjeta de participación de la señora Andrea María de los Ángeles Giménez, su hijo Francisco y su madre Teresa. Así fueron dos tarjetas de defunción en el Diario El Heraldo.

-Si bien la pérdida es irreparable, al menos esperamos pueda dar con la verdad de lo que realmente pasó.

-Sé que es irreparable, porque soy consciente, soy religiosa y tengo fe de que Dios va a hacer que salga a la luz la verdad y que se aclare todo lo que fue. Y no los comentarios que hace la señora María de los Ángeles Giménez de que se suicidó por deudas o los otros comentarios de la Asistencia Pública que falleció por Covid. Por mi hijo no van a recibir ese subsidio que dan para los muertos por Covid, porque a mi hijo lo mataron.

Gracias a ustedes por el espacio. Creo en Dios y que Dios los bendiga.