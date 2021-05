Si las legislativas fueran hoy, el 76% de los votantes no elegiría al oficialismo

Una encuesta ubicó entre los cuatro primeros lugares a Frigerio, Benedetti, Galimberti y Schneider, relegando a Busti y Stratta, del Partido Justicialista.

Una encuesta enviada a este Portal realizada por DC Consultores, del licenciado Anibal Urios, entre el 23 y el 25 de mayo de este año, mide diferentes actores de la política local y nacional.

En cuanto a lo nacional, se le preguntó a los encuestados, todos entrerrianos, qué sensación les genera el presidente de la nación, Alberto Fernández.

El 79% de las valoraciones fueron negativas, entre las que aparecen en mayor cantidad “hartazgo”, con el 33,3% y “desilusión” con un 29,7%; más rezagado queda el odio, con 9,3% y bronca, con 6,2%.

En cuanto a las respuestas positivas, son del 20%, y allí se encuentra “esperanza”, con el 14,5%, confianza el 4,1% y liderazgo 2%.

La misma pregunta se hizo acerca del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, que en su caso tuvo un 75,8% de valoración negativa frente a un 24,2% positiva.

El 34% de los encuestados afirmó sentir desilusión, mientras que el hartazgo aparece en el segundo puesto con 26%. El odio abarca al 11,2% de los encuestados.

El 10,8% sostuvo que el mandatario le genera confianza, y un 8,7%, esperanza.

En otro apartado, se le preguntó a los encuestados a quién votarían si las elecciones para diputado nacional fueran hoy.

El más elegido fue el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que llegó al 38,4%; le siguen el ex diputado nacional Atilio Benedetti, con el 12,8%; intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, con el 10,2%; el ex intendente de Crespo, Darío Schneider, con 9,7%; todos de Cambiemos.

Con un 7,9% aparece la actual vicegobernadora, Laura Stratta; el ex gobernador Jorge Pedro Busti figura con un 6,2%; Nadia Burgos, del MST tiene 3,7%; y Alejando Lauck, del partido de López Murphy tiene un 2%.

En otras palabras, más del 70% de los encuestados hoy por hoy no se inclinaría por un candidato del oficialismo, sino que el 71% votaría por algún candidato de Cambiemos.

Es más, si a esos números se suman otros partidos, la cifra asciende a un 76% de electores que no optarían por el oficialismo provincial, a poco más de dos meses de los comicios.

De allí se desprende que los votos que engrosan a los candidatos de la oposición, principalmente a Frigerio, indudablemente provienen del peronismo.

Me gusta: Me gusta Cargando...