Concordia :Los sanatorios se preparan para una situación extrema que los obligue a internar pacientes con COVID

Ante la posibilidad de que el hospital Masvernat se vea saturado de casos de Covid, los sanatorios locales preparan sus instalaciones para recibir a pacientes a través de un convenio próximo a firmar.

Desde el sanatorio Garat, su director médico, Dr. Alcides Murga, dijo que actualmente “tenemos adaptado un espacio” para tratar este tipo de casos. Además, “todo el sanatorio tiene oxígeno central y el ala sur del primer piso se ha independizado para atender a pacientes con infección activa”. Murga remarcó también que en el sanatorio “podemos instalar 7 habitaciones con respiradores para hacer una nueva terapia intensiva para Covid”.

El director médico valoró que en la actualidad se encuentra vigente “el sistema que firmamos el año pasado, donde el hospital deriva a pacientes que no tienen obra social a cargo de la Secretaría de Salud Pública, que paga por ellos a valor de Iosper”.

Por otro lado, detalló que también trabajan con “el convenio en el que el hospital puede derivar pacientes con obra social porque ya no tiene capacidad para atenderlo”.

En este sentido, Murga adelantó que “se está por firmar un tercer convenio que se llama Plan Sumar, del Estado Nacional, que paga el Ministerio de Salud de la República Argentina a través del Ministerio de cada provincia”. A través del mismo “se va a poder derivar a pacientes que no tienen obra social con Covid activo a las instituciones privadas”. A pesar de no estar firmado aún, el médico detalló que “ya dimos nuestro consentimiento de que, en caso de que el hospital ya no pueda hacerse cargo de todos los pacientes con Covid activo, nosotros empezaremos a atenderlos en la etapa que todavía contagia”.

Hasta el momento, comentó que “ya mandaron el proyecto, ahora mandaron el contrato, que se encuentra en manos de nuestro abogado y que en cuanto nos diga, firmaremos”.

Por su parte, desde el Sanatorio Concordia, el doctor Juan Carlos Montangie explicó que el Plan Sumar “es un programa del que se hace cargo la Nación” y está destinado para el caso de que “el hospital esté sobresaturado”.

Por otro lado, mencionó que “tratamos de mantener sin Covid” la institución, pero “en algunos casos hemos tenido que atender casos y hacemos el aislamiento y el tratamiento como corresponde”.

A su vez, detalló que “estamos haciendo una división en Terapia Intensiva para tener la posibilidad de tener aislamiento allí, que –hasta el momento- no teníamos”. Con dicha modificación “tendríamos varias camas y piezas para la gente con Covid y, si se presenta esa emergencia de que el hospital esté totalmente abarrotado, por supuesto que veríamos con toda nuestra capacidad la situación”.

Fuente: Diario Río Uruguay

