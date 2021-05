Argentina necesita aumentar las exportaciones, no restringirlas

Las entidades firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de restringir las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Estas limitaciones no solo complican al sector y su cadena de valor, Argentina en conjunto queda expuesta ante otros países por no poder cumplir con los compromisos asumidos. Estas políticas dañan la imagen del país y desfavorece a nuestras empresas al momento de disputar mercados internacionales. Las medidas anunciadas agregan incertidumbre a la situación ya compleja que atraviesa el país, cuando lo que necesitan las empresas argentinas es previsibilidad, reglas claras y políticas de largo plazo, condiciones fundamentales para el desarrollo productivo y fortalecer el comercio en el orden nacional e internacional. Manifestamos nuestra permanente disposición para el diálogo fructífero y el trabajo mancomunado con las autoridades públicas, en una agenda a favor de la producción, el empleo, la competitividad y la equidad. Argentina tiene que aumentar las exportaciones, no restringirlas, para construir un futuro mejor para todos. Entidades firmantes:

– Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos – Bolsa de Cereales de Entre Ríos -Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos – Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos -Centro de Estudios Inmobiliarios Entre Ríos -Consejo Empresario De Entre Ríos -Federación Agraria Argentina– Entre Ríos -Federación Económica de Entre Ríos -Unión Industrial Entre Ríos -Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -Sociedad Rural Argentina – Distrito Entre Ríos