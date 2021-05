Boca festejó en los penales: eliminó a River y avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga

Boca avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, en donde se enfrentará con Racing, que más temprano había eliminado a Vélez por penales. El único grito fue de Carlos Tevez, que de cabeza -técnicamente con el hombro- venció la resistencia del joven arquero Alan Díaz, que hizo su debut por el masivo brote de coronavirus que cambió el esquema de un Superclásico tallado por la pandemia del coronavirus.

River sintió en el primer tiempo la ausencia de sus titulares (no jugaron Armani, Borré, De la Cruz, Paulo Díaz, Suárez, Girotti, entre otros). La ola de positivos se llevó puesto el plan de Marcelo Gallardo y el Xeneize no lo aprovechó: no dominó y no pudo ganar en los noventa minutos. Austero, un Boca gasolero dio cuenta de lo mucho que le cuesta generar juego (Cardona empezó en el banco de suplentes) y lo mal que anda Cristian Pavón