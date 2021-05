ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA AUTOVÍA

En la fecha en horas de la mañana se tomó intervención en la Autovía Gral. Artigas a la altura del Km 248 ½, donde un ciudadano de 68 años, transportista de OCA, circulaba en un vehículo marca Renault Kangoo, tipo furgón, de norte a sur, por causas que se tratan de establecer pierde el control del rodado y vuelca quedando el vehículo recostado sobre su lateral derecho.-

A raíz del accidente el chofer no presenta lesiones. Intervino ambulancia del Servicio 107.- No hubo terceros involucrados y el tránsito no se vio interrumpido

