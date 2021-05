INVITAN A LIMPIEZA DE PLAYAS Y DEBATIRÁN SOBRE LA BAJANTE DEL RÍO PARANÁ

Este sábado 14/5 la Organización Correntinos Contra el Cambio Climático, junto al programa Salvemos el Planeta y Luis Martinez, estarán llevando adelante una actividad de limpieza de las cosas que debido a la bajante puede notarse con mayor claridad y culminarán la acción una charla/debate sobre la bajante histórica del Río Paraná.

La propuesta consiste en hacer una limpieza de las costas de la ciudad, iniciando desde el Puerto de Corrientes Capital hasta el Puente Manuel Belgrano donde invitan a vecinos y vecinas, público en general a sumarse a la colecta con el uso obligatorio de barbijo, guantes y cumpliendo con el distanciamiento.

Por estos días la bajante del Río Paraná vuelve nuevamente a mostrar su escaso nivel, repitiendo prácticamente lo que fue su bajante como la del año pasado, lo que preocupa no solo por el nivel, sino también porque en el lapso de lo que fué el año 2020 y lo que va del 2021. El Río Paraná prácticamente no recuperó su caudal normal, sino que al contrario volvió a bajar. Esto provoca que al ser tan pronunciada la bajante deje la evidencia de la cantidad de residuos que pueden apreciarse en las costas. Desde bolsas plásticas, botellas, sorbetes, colillas, etc.

Desde el equipo de organización de la actividad buscarán concretar la atención no solo en la recolección de residuos en sí misma, sino también hacer hincapié en la bajante del Paraná, entender porque sucede y que esto provoque que la comunidad sepa sobre este tema y se pueda avanzar en medidas sobre este punto.

Correntinos contra el cambio climático le atribuye al cambio climático la responsabilidad de la bajante “Desde el año pasado, en el sur de Brasil no llueve la suficiente, esto provoca a su vez que el Paraná no pueda nutrirse de esas aguas y baja el Rio, esto refleja un cambió en las precipitaciones que también algunos la atribuyen a los grandes incencios en el amazonas”

También remarcan que la situación es preocupante a nivel social y de la salud “El año pasado ciudades como Puerto Iguazú se quedaron sin agua potable, y aquellos vecinos que tienen recursos pueden comprar agua mineral, pero los sectores más vulnerables no, y lamentablemente los parámetros no son para nada alentadores, esto no quiere decir que ocurra lo mismo en Corrientes pero la situación es preocupante”.

Para los que quieran participar de la limpieza, deben asistir con barbijo, alcohol en gel, guantes, bolsas donde recolectar.

Todo lo juntado será puesto a disposición de recicladores para que puedan utilizar estos recursos y reintroducirlos en la economía circular.

