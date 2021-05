Un maestro de 27 años murió de Covid y dejó una carta: “La peor pandemia es el egoísmo”

El joven de Mar del Plata estaba internado hacía un mes. Días antes de morir, hizo un post reflexionando sobre la sociedad. Sus palabras se viralizaron después de su muerte.

Guillermo Javier Migliorini Izurieta era maestro y tenía 27 años. El joven oriundo de Mar del Plata luchó durante un mes contra el coronavirus, que finalmente ganó la batalla. Guillermo murió el lunes y, tras conocerse la noticia de su deceso, se hicieron virales algunas reflexiones que hizo en sus redes sociales.

El docente se había colocado la primera dosis de la vacuna el 10 de marzo. Algunos medios locales explicaron que padecía enfermedades preexistentes.

Tras conocerse la causa de su muerte, decenas de allegados manifestaron sus condolencias en las redes. Desde el Instituto Superior de Formación Docente Nº19 lo recordaron como “un ejemplo de profesor; comprometido profundamente con la sociedad de su tiempo y con todos sus alumnos. Un trabajador de la educación entusiasta y siempre alegre”.

“La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación”, escribió el maestro días antes de morir. Sus palabras se viralizaron rápidamente tras conocerse la noticia de su fallecimiento. A continuación, el texto completo.

“Desde el martes sé que estoy con COVID, los síntomas: fiebre muy alta que no se baja y dificultad para respirar. Lamentablemente, mí hermano mayor también presentó síntomas y por lo tanto continúa aislado en su pieza. A pesar de todo, se ocupó siempre de cuidarme y llevarme a la guardia cuando los síntomas arreciaban.

Anoche entré en internación porque no saturaba bien. Tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan, y en las personas que me quieren y están tirando rezos, oraciones y buenas energías.

Ojalá, a muchos de mis contactos que creen en la estúpida ficción de la nueva presencialidad, montada para aplacar a los medios -que no paran porque son CRIMINALES de la peor calaña-, se les caiga esa fachada y puedan ver la realidad.

Si tus hijos van a escuelas privadas, pensá que los que vamos a las públicas… Algunas, sin siquiera aulas ventiladas según el protocolo.

Si viajás al cole en auto, pensá en quienes usan colectivo, con las ventanas totalmente cerradas.

Si vas al colegio en Mar del Plata, pensá en cuanto falta para que lleguen los fríos, las heladas y nos obliguen a tener que mantener las clases muertos de frío (nosotros y los chicos).

La peor pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación.

