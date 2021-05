CRESTO LANZADO PARA LA GOBERNACION EN 2023

El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, fue consultado en una entrevista radial sobre su posible precandidatura a gobernador de Entre Ríos para 2023. En ese sentido, deslizó: “Yo creo que en el peronismo uno es parte de un equipo, siempre hay un D.T. que conduce y yo como jugador estoy entrenando y manifestando que. Eso está claro, de que yo soy nacido en esta provincia, en esta ciudad” (Concordia).

“Tengo un profundo amor y estamos trabajando junto al gobernador Gustavo Bordet en transformar Entre Ríos hoy. No prometer transformarla en 2023, si hoy lo podemos hacer. Hoy estamos con ese objetivo. Creo que está claro que desde el primer día que uno milita siempre el objetivo es poder conducir los destinos de la provincia, pero en política no es lo que se quiere, es lo que se puede. Estamos trabajando para que se pueda, pero eso no lo define uno”, aseguró quien ocupó la presidencia municipal de Concordia.

Sus tareas en el ENOHSA

En declaraciones al programa Código 6 (Radio POP, 93.1), el titular del ENOHSA señaló que el organismo “se creó en el año 1995 con la finalidad de ser el brazo ejecutor de Nación en lo que se refiere a la política de Estado, para que todos los argentinos tengan acceso al agua y el Saneamiento a través de las cloacas. Desde su creación sus objetivos no se han cumplido, ni nunca ha sido empoderado para cumplir dichos objetivos. Por eso cuando asumí, lo primero que hice fue un diagnóstico de la situación y le planteé al Presidente y al Ministro qué herramientas necesitábamos”.

Y agregó: “Lo primero que se necesitaba era tener presupuesto de 1000% más y creció así. Primeramente, era ver que hacía falta en la Argentina para llegar al 100% de agua. Es una inversión muy importante lo que se necesita. Varios intendentes piensan en la Política de Agua y Saneamiento. Les digo que focalicen los esfuerzos en la cobertura del 100 % de agua y más del 80 % de cloacas que son los objetivos del desarrollo sustentable. Nadie los va recordar como intendentes por las cuadras de calles asfaltadas sino por cubrir el 100% de agua que significa bienestar, salud, progreso y combatir la pobreza estructural. Esos intendentes van a marcar un precedente haciendo una Intendencia distinta. Ese desafío fue el mío cuando fui Intendente: llegar al 100% de cobertura en la ciudad, pero era imposible con el gobierno de Cambiemos donde el ENOHSA no existía es decir no se permitía a los Intendentes entrar al organismo. Así tampoco se pudo hacer obras de saneamiento redes de agua y cloacas en los barrios que ahora sí los estamos realizando”.

Su relación con Frigerio

Sobre su relación con el ex ministro del Interior de Mauricio Macri, Cresto remarcó: “Me llevo bien con (Rogelio) Frigerio, pero eso no quita de que yo represento un modelo de país y él, otro. El ENOHSA dependía de Frigerio pero él prácticamente no tenía injerencia. El administrador que había, Macri lo puso para liquidar el organismo. Había más de 1000 obras en ejecución y cuando yo asumí había solo 11. El presupuesto era para terminar esas obras. Después el gobierno de Fernández vino con otra impronta: la de trabajar en las obras públicas. Todas las ciudades de la provincia tendrán una planta de tratamiento y se continuarán las obras. Lo difícil no es hacer la obra, lo difícil es mantenerla y para eso tiene que haber un Fondo de Saneamiento que llegue a cada una de las ciudades del país. Estoy trabajando en ello para convertir todo la política que desarrollamos en Política de Estado. Significa que todo él que venga lo podrá hacer y no como Macri hizo con el ENOHSA”, criticó.

“Francolini tiene una visión de la ciudad”

“Nosotros planteamos una impronta de trabajo y un proyecto de ciudad que Alfredo (Francolini) en eso lo tiene claro”, indicó Cresto al hablar del actual intendente de Concordia. “Lo único que le dije –continuó diciendo– es que lo iba a ayudar en gestionar en Nación obras para la ciudad. Ahora todo lo que tiene que ver con el desarrollo, conducir y definir todos los días, él define solo la política de la ciudad. Algunas cosas las discutimos, así como cuando yo era Intendente y él, Secretario de Gobierno. Tiene esa responsabilidad y además al principio cuando comencé en ENOHSA, me consultaba, pero yo considero que Alfredo tiene una misma visión de lo que hay que hacer en la ciudad y de resolver esas cuestiones”.

Relación con su padre

Con respecto a la relación con su padre, Juan Carlos Cresto, el funcionario nacional respondió: “Si bien todos tenemos virtudes y defectos, yo creo que él tiene cualidades que son innatas y tiene esa capacidad de ver los problemas y resolverlos con un gran sentido común y criterio. A él le toco una época difícil que, si uno analiza la gestión de Juan Carlos Cresto del 95 al 99, no se puede creer que se hacían las cosas de esa manera y ahora va cambiando eso. Creo que la política se basa en relacionarse, en construir relaciones y es lo que hacemos todos los días trabajando. Mi padre tiene un slogan que era La fuerza de los hechos y con su forma de ser se caracterizó siempre por ser una Persona de Hechos. Así como cuando estuvo de Presidente de CTM. Uno trabaja y él es el más orgulloso que uno se esfuerce para poder superar como también uno pretende de sus hijos, que lo superen a uno y ese es el gran desafío”.

Slogan de la gestión

Por último y consultado sobre su actual slogan de gestión, Cresto sin dudarlo respondió: “Establecer una Política de Estado. Una ley con un Fondo de Saneamiento. Los logros y las conquistas que hacen al bienestar. Generar el Fondo de Agua y Saneamiento que signifique que cada municipio de la Argentina reciba a través de una polinómica un fondo por habitante hasta llegar a los objetivos del desarrollo sustentable eso garantizaría que, en el día de mañana si nos toca ir, queda para siempre, nadie la podrá tocar y la Argentina llegaría a esos 8 millones de personas que no tienen agua”.