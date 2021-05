Diario El Sol: Lo bajaron de la web y cambiaron la cerradura del portón de ingreso

os trabajadores socios de COTRAPRETEL, la cooperativa dueña del Diario El Sol, vivieron un sábado extremadamente difícil. Dos maniobras, que no dudaron en atribuir a Luis Mazurier, intentaron cerrar todos los caminos para que el diario pudiera llegar este domingo a sus lectores, ya sea en soporte papel como en internet.

El viernes, los socios de la cooperativa habían conseguido una significativa “victoria” en tribunales, puesto que el Ministerio Público Fiscal desestimó una denuncia con la que Mazurier, exdirector del medio y exfuncionario provincial, pretendió frenar la movida que lo desplazó del manejo de El Sol.

Pero la alegría de los trabajadores por este triunfo jurídico duró poco. Horas después, Mazurier contraatacó por vías de hecho, golpeando dos puntos neurálgicos del diario del que fue director durante 30 años. “Hoy (por el sábado) por la mañana, cambió la cerradura del portón del diario y por la noche misteriosamente se trasladó el dominio de diarioelsol.com.ar a otro servidor. Se cercena la libertad de opinión, de expresión, de prensa. Ahora El Sol no está en la web”, describió uno de los empleados, en un mensaje cargado de angustia que hizo llegar a la redacción de El Entre Ríos.

En horas de la tarde, las autoridades y socios de COTRAPRETEL buscaron alternativas para conseguir imprimir los ejemplares de este domingo, objetivo que finalmente alcanzaron, a la par que establecían un nuevo dominio en internet, www.diarioelsoldigital.com, aún en construcción

Por estas horas, cualquier lector que intente ingresar a la dirección web tradicional de El Sol (diarioelsol.com.ar) se encontrará con esta advertencia: “La conexión de este sitio no es segura. Diarioelsol.com.ar envió una respuesta no válida”.

En los inicios del conflicto, las autoridades y socios de COTRAPRETEL, que a su vez son los trabadores que hacen realidad el diario, denunciaron al entonces director Luis Mazurier ante el INAES, el organismo nacional que regula y supervisa las cooperativas, a quien acusaron de utilizar al formato cooperativo como una pantalla para ocultar sus manejos autoritarios. La misma acusación por la cual Mazurier ya fue condenado en diferentes causas judiciales que tramitaron en la Justicia Laboral de Concordia.

Más adelante, concurrieron también a los tribunales, donde lograron la apertura de una causa en la que se investiga una posible malversación de fondos de COTRAPRETEL. Según los trabajadores, con dinero del diario depositado en el Banco Credicoop, Mazurier se habría adquirido bienes que en nada tienen relación con el medio periodístico, entre ellos un tren que estaría depositado en las instalaciones de la exfábrica de jugos Malleret, en el acceso sur a Concordia.

Tanto la denuncia ante el INAES como en los tribunales fueron relatadas por los trabajadores a través de las mismas páginas del diario, signo elocuente de que la cooperativa COTRAPRETEL consiguió hacerse del control del medio de su propiedad, desplazando al exdirector Luis Mazurier.

Pero la rebelión habría encontrado este fin de semana dos serios obstáculos, al limitársele tanto la impresión como la subida del material periodístico a internet, en virtud de maniobras que el personal del diario no duda en atribuir a Mazurier. En la portada papel de hoy domingo, se da cuenta de lo ocurrido con este título: “Le quieren poner un bozal a El Sol”.

No es este el único conflicto judicial que enfrenta el ex presidente de la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande). En fecha aún no definida, deberá afrontar el juicio oral y público en la causa que lo tiene como principal imputado del delito de peculado de fondos públicos y en la que también se lo acusa de haberse apropiado, por medio de terceros testaferros, del Hotel Ayuí, ubicado en el perilago de Salto Grande.