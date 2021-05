Nuevo lanzamiento OH LUA de Corina Lawrence & Los guardianes

La canción se llama OH LUA y comienza como un canto ceremonial en portugués (repertorio Daime), luego rescata una canción patria argentina (Aurora o “la canción a la bandera”) (si te da curiosidad puedes escucharla aquí, just because) y termina con un flow psicodélico (aquí sí, letra original by muá) en donde volamos hasta la luna y bajamos de vuelta al suelo.

No puedo dejar de agradecer al increíble equipo que me acompañó: Juan Carrizo, Gastón Artigas y Agustina Suárez Adrover en la música, Fran Val en el audio (grabación, mezcla y máster), Eloy Cruz y Jaba Lee Studio (lugar donde sucedió la magia), Celeste Urreaga y Magma Digital Studio en la producción audiovisual, y Karlos Toro dando una mano con todo ese día.

Otra cosa: el track se puede escuchar también en plataformas de streaming (Spotify y todas las demás), distribuido por Ditto Music. Por si gustas que te acompañe en algún viaje (de algún tipo). 🙂

¡Espero te guste tanto como a mí! Se vienen más producciones en este formato de acústico psicodélico, música medicin-jazz, o como lo quieras llamar.

¿Te gustó? ¿Me quieres contar algo? Te leo. 🙂

Y ya que estamos…

Hace poco saqué otro video (videoclip, en este caso) en colaboración con Dilob (gran productor colombiano). La canción se llama ANAHITA y el material quedó muy onírico, ¡échale un ojito!

Si usas Instagram, te cuento que tengo una cuenta de pura poesía. Se llama También Tu Sombra y la puedes ojear aquí.

Desde SanaSon, mi proyecto de #soundhealing, estaré compartiendo el taller Todas las voces, la voz en junio, un laboratorio de exploración vocal con animales y arquetipos. Para que nuestra voz sea verdadero recurso a la hora de cantar, y que el canto sea puro disfrute – sin moral. Si te interesa, ¡escríbeme!

Ahora sí, adiós. ¡Beso, abrazo!

Corina.

