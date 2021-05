Dani La Chepi habló del momento más dramático de su pasado: “Me he acostado con…”

Aunque hoy la vida le sonríe y es una de las instagramers más queridas y famosas, Dani La Chepi es una mujer que tuvo que remar las más duras situaciones, como lo fue ponerse al hombro la crianza de su pequeña hija, sin trabajo fijo y llena de deudas.

Así lo contó Daniela Viaggiamari en Viaje Chef, donde dejó en claro que su actitud positiva, que parece arrolladora, tiene una razón: aún en su momento más oscuro, hubo una salida y alguien que le tendió una mano.

“Yo soy actriz y dejé de ir a los castings cuando entré a la radio. Y en 2015 me pegaron una patada en el medio de la arandela y me quedé con las 24 cuotas sin intereses de todo lo que había comprado para arreglar el departamentito”, le contó La Chepi a Roberto Funes Ugarte.

El panorama llegó a ser bastante extremo para la participante de MasterChef Celebrity 2, al punto de no tener para hacer las cuatro comidas del día. “La pasé mal, realmente. Pasé hambre yo, mi hija nunca pasó hambre. Me he acostado con hambre muchas noches. Tomaba mucho mate para llenar, con mucha azúcar”, reveló.

“Fui e hice el casting con una camisa blanca horrible que me prestó una amiga, que me quedaba enorme. Yo tenía el pelo corto y teñido de negro, porque no tenía guita para ir a la peluquería”, contó.

Por suerte para ella, Cacho la eligió y, desde ese entonces, todo fue para mejor. “Creo que todos los que estuvimos ahí abajo, de cualquier manera, somos optimistas”, cerró Dani, que hoy brilla en todo lo que hace.

