Moine: “En los próximos dos meses nos espera más empobrecimiento”

El ex gobernador de Entre Ríos, Mario Armando Moine, analizó la realidad de la provincia y de los distintos sectores de la actividad económica y social, en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Moine se manifestó “preocupado” y como propietario de un hotel en Santa Fe describió la realidad de las empresas ligadas al turismo afectadas por el coronavirus. Al respecto, sostuvo que “toda la zona de Paraná y Santa Fe usufructúa del turismo los fines de semana largo y algo en vacaciones de invierno” y describió que antes de la pandemia, “habitualmente en esta fecha el hotel tendría entre el 17 y el 25% de ocupación, que son unas 300 a 400 reservas para el mes siguiente, pero hoy las reservas que tenemos para todo el mes de mayo son 28, lo que es un 0,76%”.

“Esto anuncia que vamos a caer a un 4 o 5% cuando el movimiento habitual del hotel es del 65% y esta es la realidad de toda la hotelería paranaense, santafesina, de las provincias y del país, y naturalmente afecta a restaurantes, cervecerías, y demás comercios ligados. Entramos en un mes muy difícil; lamentablemente cuando empezamos con 10 o 15 días de cierre la experiencia indica que se extiende más con lo cual suponemos que mayo y junio van a ser meses muy duros porque estimamos perder un millón y medio de pesos. Además venimos muy resentidos del año pasado: tuvimos enero, febrero y marzo en un 20 a 22% cuando el punto de equilibrio –que es el punto donde no se pierde ni se gana- está en el orden del 40%”, agregó.

En ese sentido, analizó que “estamos inmersos en una realidad muy dura, en la que todos los días escuchamos a los dos partidos mayoritarios con acusaciones de todo tipo, y habría que tener un poco más de paciencia y entender que estamos en una situación dificilísima, donde los gobiernos no tienen experiencia y a pesar de que se llama a personas que conocen sobre la problemática, no ha habido en el mundo un caso tan grave como esta pandemia en muchos años, creo que tenemos que remontarnos a la fiebre española”.

Asimismo, apuntó que “los gobiernos van tomando medidas en soledad, y es el primer error que cometen porque deberían abrazar a muchas más entidades de la sociedad para tomar decisiones en conjunto”. Como ejemplo, mencionó que “en Entre Ríos en abril-mayo del año pasado se cerró todo por dos meses, salvo los esenciales, cuando teníamos 30 o 40 casos en toda la provincia. Y eso generó el cierre masivo de comercios, lo que a su vez genera un nivel de pobreza que ya está hoy en el orden del 50%”.

Respecto de las soluciones posibles, dijo que se comunicó con “algunos amigos que están en Intendencias y a gente del Coes pidiéndoles que saturen con publicidad todas las FM y todos los medios de comunicación, que apunten al subconsciente porque se ve que en la calle la gente especialmente de entre 15 y 40 años usa muy poco el barbijo, en el Parque Urquiza los adolescentes no mantienen distancia, y demás cuidados”.

En este contexto, planteó que “aquellos que no se cuidan, especialmente los jóvenes, no solamente cometen un acto de irresponsabilidad para con sí misma y para con los demás, sino que hace que comiencen los cierres y mucha gente quede sin trabajo, y que mucha otra gente pierda salarialmente”. “Yo entiendo al gobernador que ha dado una serie de aumentos que finalmente dan una pérdida en el poder adquisitivo pero tampoco tiene con qué dar más, si por estos días tiene que pagar –o ya pagó- parte de los 40 millones de dólares de la deuda externa que acordó, y dentro de dos meses tiene el aguinaldo y en mayo y junio la caída de la actividad económica va a resentir la coparticipación y las finanzas”, reflexionó.

“Ante esto, en los próximos dos meses nos espera más empobrecimiento. Por eso la gente tiene que saber que cuando no se cuida genera no solamente peligro de vida sino también más empobrecimiento del que ya tenemos”.

Economía provincial

Consultado puntualmente por la situación financiera de la provincia, comentó que “este año el gobernador tiene 40 millones de dólares que pagar, el año que viene es menor con intereses bajos y lo que se paga son 25 millones de dólares, pero en el 2023 el gobernador tiene que pagar algo así como 90 millones; en el 2024 el nuevo gobernador tendrá 130 millones, que es el equivalente a un sueldo y medio con jubilaciones incluidas; en 2025 tiene 114 millones”.

“Personalmente creo que en estos próximos dos años el gobernador deberá encontrar un camino con el gobierno nacional y el ministro de Economía para pasar esa deuda al gobierno nacional”, aseveró Moine y aclaró que “está el antecedente de 2003 cuando fue la crisis de la deuda externa en que Néstor Kirchner tomó todas las deudas provinciales y las metió en el mismo paquete, con lo cual ahora la provincia debería trasladarlo y pedirle al gobierno nacional 30 años para pagarlo, y eso significaría que pagar 25 millones de dólares por año sí sería posible”.

Asimismo, sostuvo que “la realidad del gobierno provincial hoy es que termina de pagar los sueldos el día 12, y lo hemos naturalizado porque hace siete años que la provincia no paga en término y se termina de abonar entre el 15 y el 17”. “Por eso es razonable lo que hace Bordet y aun dentro de la escasez que tiene va aplicando fondos de a poco en cada lugar, porque no tiene más de 30 o 40 millones de dólares en todo el año, lo cual es ínfimo, pero hay que seguir y esa imagen de Bordet moviéndose por distintos lugares de la provincia me parece saludable porque la pandemia no termina en 2021 y recién es posible que en el 2022 adquiramos una normalidad y la vida debe seguir”, reflexionó.

Las clases y el sistema sanitario

En otro orden de cosas, el ex gobernador dijo que “hay un desaparecido en acción en la provincia que es el Consejo General de Educación (CGE), y la voz más importante después del gobernador debería ser la de su presidente, Martín Müller” y alertó sobre la importancia de la presencialidad en las escuelas porque “si el chico pierde a los 5 años su primera educación y pierde el primer grado, cuándo lo recupera; ese atraso que tendrá es muy grave”.

“Y además los padres tenemos miedo de mandarlos a la escuela, conocemos los riesgos que tienen pero los asumimos y apoyamos que haya presencialidad. Los gobernantes deben saber que si los padres nos arriesgamos a que vayan los chicos a la escuela, el riesgo es mío no es ni del docente, ni del gobernador ni de ningún ministro. Asumimos la responsabilidad porque necesitamos clases porque sabemos lo que se pierde”, aseveró.

Asimismo, apuntó que “en este momento tenemos 60.000 contagiados en Entre Ríos, el equivalente al 4,5% de la población, lo que quiere decir que el 95% no se contagió y que los porcentajes no son tan altos. Pero en noviembre en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dije que me preocupaba la segunda ola, y allí desde Salud se tendría que haber previsto que habría que incrementar la cantidad de camas, porque ya se había visto en algunos países de Europa que esta segunda ola era mucho más grave e incluso ya se habla en algunos países de la tercera ola, es decir que en septiembre u octubre la podríamos tener acá. Acá faltó prever las cosas”.

El retorno a la política

Por último, explicó Volví a la política a través de una nueva corriente que se llama Entre Todos, Entre Ríos en la cual quienes estamos conduciendo tenemos larga experiencia y con un cumulo de errores y algunos aciertos. Por eso nos propusimos trabajar en un proyecto serio, con tres años de anticipación, porque cuando Cristina (Fernández) decidió tres meses antes de las PASO que (Alberto) Fernández iba a ser el presidente, él soñaba con ser embajador en España si ganaba el peronismo, y cuando asumió Fernández no tenía proyecto de nada, no tenía equipos técnicos, no se había pensado qué hacer con el endeudamiento que le estaba dejando (Mauricio) Macri. Por eso no queremos repetir esas experiencias”.

En ese marco, señaló que “la Caja de Jubilaciones va en los próximos años a 300 millones de déficit y hay que encararlo. Porque si uno asume la conducción de una provincia y no prevés cómo encontrar, en sociedad, una solución a este problema, no se le puede echar la culpa al anterior. Por eso, en este tema tenemos un equipo, un abogado, un contador y quien habla y nos va a llevar seis meses hacer una propuesta porque estamos analizando el sistema jubilatorio nacional, el provincial y una comparativa con la provincia de Córdoba que ha tenido modificaciones”.

Juicio político a Castrillón y causa contratos truchos

Consultado por el juicio político que se le sigue al vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, se excusó de dar opinar: “No es mi especialidad y me voy a abstener de mencionarlo”.

No obstante, sí se refirió a la causa de los contratos truchos de la Legislatura y celebró la postura del ex diputado Daniel Ruberto: “Me resultó esperanzadora porque rompió con la omertá y el silencio, cuando dijo que le quisieron imponer un abogado y que quien manejaba todo ese proceso era (el ex gobernador Sergio) Urribarri”

En tanto, planteó que “ahora falta que la Justicia avance, no solamente con aquellas personas que ejecutaban el hecho de cobrar sino también a los responsables que están un paso más arriba”. “Me confundió el fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) cuando dijo que no habrá segundas partes, no entendí si quiso decir que no se avanzará más de allí lo cual no es bueno porque el Estado ha querellado y 40 millones de dólares es mucha plata. Vemos muy lenta a la justicia entrerriana, pero es decente”, concluyó.

