JUNTOS POR EL CAMBIO VA A GANAR LAS ELECCIONES EN ENTRE RÍOS

El dirigente del radicalismo paranaense Miguel Rettore fue consultado sobre las posibilidades de la UCR en el marco de Cambiemos para las próximas elecciones legislativas, a lo que éste respondió enfáticamente que Juntos por el Cambio va a ganar en Setiembre y en Noviembre próximo en Entre Ríos, independientemente de los candidatos que integren la lista, porque el peronismo va a tener una fuerte reprobación del electorado por los malos gobiernos que viene teniendo; pero el dilema para los radicales se presenta en las PASO de setiembre, ya que el mejor candidato lo tiene el Pro en Entre Ríos, como lo dicen todas las encuestas. En este sentido, la dirigencia radical que tenga pretensiones deberá lograr un acuerdo con Rogelio Frigerio por el segundo o tercer lugar, o bien armar una lista y enfrentarlo, cosa que para el conjunto de Cambiemos sería altamente ventajoso dado que legitimaría totalmente al candidato triunfante y los candidatos radicales que lo enfrenten compartirían la lista en el tercer lugar, por supuesto si logran el 25% de los votos emitidos, y de esta forma todos se sentirían contenidos y representados por la lista.

En el mismo sentido, y ante la pregunta del periodista, el dirigente expresó que la territorialidad, la historia, la cantidad de afiliados y todas las demás características institucionales del radicalismo no van a pesar al momento de elegir los candidatos en las PASO, en virtud que hoy en día las estructuras partidarias no contienen el voto del electorado, el cual es cada vez más independiente, fluctuante y va dirigido individualmente a las personas y no a los partidos políticos, aunque el votante sea afiliado a los mismos.

Rettore siguió diciendo que la crisis que están teniendo los partidos políticos y su dirigencia es profunda. En el caso del radicalismo, el posicionamiento que logró en la Alianza Cambiemos fue muy pobre, justamente debido a la debilidad e inoperancia de sus dirigentes, lo que hizo que hoy el radicalismo no tenga candidatos nítidos para Presidente de La Nación, para Gobernador de Entre Ríos, ni tampoco para Intendente de la ciudad de Paraná.

De todas formas, continuó diciendo, el radicalismo ha tenido muchas crisis en estos 130 años de vida y siempre se ha recuperado. Alguna vez Hipólito Yrigoyen manifestó que la política era una estrategia sin tiempo y a partir de esa máxima construyó este fenomenal Partido que gravitó en la historia Institucional del País hasta nuestros días; por lo que creo que la dirigencia radical en nuestra provincia debe trazarse una estrategia a futuro y comenzar a posicionar nuevos dirigentes que si bien no tienen el conocimiento que pueden tener los dirigentes que hace mucho son candidatos, pero si tienen buenas gestiones en sus intendencias o en las diputaciones provinciales o concejalías que han ejercido y bien pueden crecer en la consideración de los votantes para el futuro.

En síntesis, dijo Rettore, hoy pensamos que, por encima del posicionamiento político que hemos tenido en su momento y del que no nos arrepentimos, nuestro Partido se encuentra integrando el frente Juntos por el Cambio y es dentro de ese esquema que debemos plantearnos como objetivo ganar el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, para lo cual la elección de este año es fundamental y representa la primera estación de ese viaje.

