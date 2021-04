Otro escándalo en la campaña de vacunación: una joven de 24 años recibió la primera dosis de la Sputnik V

Fue inmnunizada como “personal de salud”, pero en su currículum no figuran antecedentes que la vinculen a ese secto

Un nuevo caso se suma al listado de escándalos relativos a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Primero se conoció el “vacunatorio VIP”, que funcionaba en el Ministerio de Salud de la Nación y que terminó con la renuncia forzada de Ginés González García. Luego, como un derivado de esa irregularidad, salió a la luz la historia de Stefania Desirée Purita Díaz, una allegada al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm con apenas 18 años. Y ahora apareció otro caso similar. Se trata de Antonella Belén Delmonte, quien tiene 24 años y ya le aplicaron el componente 1 de la Sputnik V rusa en la provincia de Buenos Aires.

La joven de 24 años, con domicilio legal en Merlo, recibió la primera dosis de la vacuna rusa el pasado 9 de abril, en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas. Aunque en la base de datos del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) figura que fue inoculada por ser “Personal de Salud”, su último trabajo en relación de dependencia fue hasta 2019 en una casa de venta de ropa y hasta el momento no figura como empleada de ningún municipio en registros públicos -como fue el caso de Purita Díaz- ni tiene actividad comercial o laboral formal.

Fuentes oficiales consultadas por este medio aseguraron que la joven habría falsificado la declaración jurada. “Simuló ser empleada de un centro de estética y salud ubicado en zona norte, donde ella reside actualmente”, informaron.

Las mismas fuentes, vinculadas a la campaña de vacunación, aseguran que no es el primer caso que detectan de una persona que declara datos falsos para poder saltear su turno en la lista de espera.

Este medio intentó contactarse con Delmonte por redes sociales, pero la joven no contestó los mensajes.

De acuerdo a su perfil en la red laboral LinkedIn, Delmonte trabajó como vendedora entre 2016 y 2018. Es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza. Y se formó como tripulante de cabina de pasajeros en la Escuela Profesional de Aeronavegantes. Según pudo averiguar Infobae, Delmonte hizo el curso para Tripulante de Pasajeros en la Asociación Profesional de Aeronavegantes en 2015, que dura entre 3 y 7 meses.

Tiene más de 11 mil seguidores en Instagram, donde suele postear imágenes modelando, muchas de ellas tomadas por fotógrafos profesionales para agencias conocidas. Recientemente viajó a Miami, donde disfrutó de una vida social activa.

La propia joven difundió una imagen de su certificado de vacunación La propia joven difundió una imagen de su certificado de vacunación

Captura de pantalla del sistema SISA, donde quedó registrada su vacunación Captura de pantalla del sistema SISA, donde quedó registrada su vacunación

Antonella Delmonte es hija de Paula Daniela Palavecino, empleada del Municipio de Merlo, según pudo constatar Infobae a través de registros públicos. En sus redes sociales, Paula Palavecino tiene fotos junto a Karina Menéndez, hermana del intendente Gustavo y Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Municipio.

“Me enteré del caso por los medios. La mamá de esta chica trabaja con nosotros y se sorprendió mucho cuando se conoció el caso. Trabaja todos los días, es una señora que no hizo nada. Se enteró por la hija que se iba a vacunar en Merlo, lo cual le llamó la atención. La madre no trabaja en el aérea de salud. Aclaro esto porque ella está muy angustiada y teme por su trabajo. Yo no voy a hacer nada, porque ella no tiene nada que ver”, dijo Menéndez en diálogo con Telefe Noticias.

Y siguió: “La verdad es que desde que me enteré del caso me invadió una serie de sensaciones, como bronca e indignación. La misma que puede tener cualquier persona en su casa”. Con respecto a la falla en sistema de vacunación que permitió que Delmonte lograra aplicarse la vacuna, aseguró: “Hay fallas en el sistema que tenemos que corregir rápidamente. Si cualquier persona puede burlar con datos falsos, evítentemente estamos haciendo algo mal, en uno de los peores momentos de la pandemía debido al crecimiento de casos”.

Paula Palavecino, mamá de Antonella Delmonte, junto a Karina Menéndez, funcionaria del municipio de Merlo y hermana del intendente Paula Palavecino, mamá de Antonella Delmonte, junto a Karina Menéndez, funcionaria del municipio de Merlo y hermana del intendente

“Por lo que contó me contó la madre, la joven vive hace dos años en Vicente López. Sus padres no se vacunaron aún, por eso su familia se sorprendió cuando se a noticiaron de que la joven se vacunó”, agregó. “En el hospital me dijeron que no se fijaban en la apariencia del que se va a vacunar. Se requieren los papeles correspondientes y se revisa en el sistema si ese día es el día del turno”, dijo Menéndez.

“Hablé con el Ministerio para que vaya hasta las últimas consecuencias. Yo perdí a mi madre el año pasado y cuando vemos estas avividas nos molesta muchísimo. Por eso hablé con todos para que esto llegue hasta las últimas consecuencias y para que se intensifiquen los controles”, aseguró el intendente de Merlo

Paula Palavecino en su oficina de la Municipalidad de Merlo Paula Palavecino en su oficina de la Municipalidad de Merlo

Paula junto a su hija Antonella Paula junto a su hija Antonella

Hasta el momento, el gobierno bonaerense inoculó y entregó turnos para vacunar a mayores de 70, mayores de 60 con comorbilidades, personal de salud y personal docente que se haya inscripto en el sistema Vacunate PBA. Por eso llama la atención que una joven de 24 años que no pertenece a ninguno de estos grupos haya podido vacunarse.

A mediados de esta semana está previsto que se entreguen más turnos (alrededor de 200 mil) hasta el martes 20 y allí la administración de Axel Kicillof agotaría el propio stock a la espera de la llegada de más dosis.

