Hackeo en WhatsApp: alertan por mensajes que buscan robar información

En este marco, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, alertó este lunes que su cuenta personal de WhatsApp había sido vulnerada. “Por favor tengan cuidado. Si reciben un mensaje pidiendo enviar un código de SMS no contesten, así hackean la cuenta”, escribió el funcionario a través de Twitter.

La estrategia de los delincuentes consiste en remitir un mensaje de texto al teléfono celular de la víctima, en el que piden un código de seguridad que sin querer enviaron a ese número. Una vez la persona responde, los criminales terminan accediendo a los contactos y a toda la información que se encuentre en la plataforma de chat.

“Hola. Lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, ¿me lo puedes enviar? Es Urgente”, afirma el mensaje malicioso. Sin saber qué pasó, el usuario recibe un mensaje de WhatsApp de que no puede iniciar sesión porque otra persona está usando su cuenta en otro dispositivo.

Entre otros afectados se encuentran los periodistas Diana Calderón de Caracol Radio y Gabriel Meluk de El Tiempo. Ambos denunciaron en sus cuentas de Twitter que habían sido víctimas de la misma técnica y que se estaban siendo suplantados.

Entre las recomendaciones para no caer en este engaño, llaman a no compartir el código de verificación que ha recibido como mensaje de texto en su teléfono y no abrir ningún link que lo dirija a ‘verificar su cuenta’.

Además, utilice siempre el segundo factor de autenticación en WhatsApp (Ajustes – Cuenta – Verificación en dos pasos – digite un PIN de seguridad). También revisar periódicamente en qué dispositivos su cuenta ha iniciado sesión mediante WhatsApp Web y actualizar permanentemente WhatsApp y el sistema operativo del teléfono.