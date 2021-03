Ivana Nadal hizo un pedido en topless e incendió la red

La modelo dejó de desinformar sobre la pandemia para mostrar toda su sensualidad. Mirá las fotos hot.

n medio de sus mensajes “espirituales” y la desinformación que comparte sobre la pandemia, Ivana Nadal continúa gozando del Caríbe y se dio el gusto de hacer topless y lucir su figura con mucha sensualidad en una fotos hot.

“Fearless. Sauvage. Ser. Términos que me resuenan y tengo escritos en mi piel. ‘Be the exception’ es otro. Orgullosa de mis elecciones de vida, de mis cambios, de mi proceso y mi progreso. Me siento valiente, salvaje y una excepción a muchas ‘reglas’. Siento que estoy siendo día a día y cada vez más, creando mi realidad. Agradecida. Siempre”, expresó la modelo en un posteo de Instagram donde posó en bikini sin la parte de arriba y con la cola apoyada en el tronco de un árbol.

De espaldas y mostrando su deslumbrante cabellera, la conductora de televisión siguió reflexionado sobre su vida. “Qué liviano se siente poder simplemente ser. Sin aparentar, sin planificar, sin actuar, sin pensar que tengo el poder de controlar la reacción del otro frente a lo que yo haga, diga o piense. Liberándome de la aprobación ajena y conectándome con el agradecimiento de ser. De vivir, de tener todas las herramientas que necesito para estar en paz y ser feliz dentro mío”, aseveró Ivana Nadal.

“Respiremos más. Traigamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma al preente. A lo único que realmente existe. Tu presente, mi presente. Eterno y fugaz. Como esa mágica ambigüedad de todo lo que es. Respiremos más para conectar con la conciencia de estar vivos”, les dijo la mediática a sus millones de seguidores.

