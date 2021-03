El video de Mica Viciconte en la piscina que produjo la reacción de Flor Vigna

Mica Viciconte parece no tener paz a nivel mediático con su pelea con Nicole Neumann. Una vez más la ex esposa de Fabian Cubero hizo fuertes declaraciones en contra de la rubia.

Neumann participó hace algunas semanas del programa conducido por Jey Mammón “Los Mammones”. “En realidad, la cautelar era para ella, porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno” indicó Nicole refiriéndose a la cautelar que tiene con Fabián y Viciconte de no mostrar a sus hijas: Siena, Alegra e Indiana.

Luego de ello, Mica participó del programa “Implacables” y dejó bien en claro sus deseos de ser madre: “Tengo el deseo de ser madre, tengo ganas, pero nunca encuentro el momento. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. En algún momento voy a decir ‘bueno, listo’. Pero por ahora no”. Tras ello, la ex Combate fue consultada por el bozal legal, impuesto por Nicole, y su relación con Neumann a lo que ella sorprendió con un: “¿Voy ahora? Dale, dale. Gracias”.

En las últimas horas, Mica Viciconte compartió un veraniego video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la modelo de 31 años desplegando toda su belleza dentro de una piscina, luciendo un traje de baño de color negro con un estampado de fuego, su cabello suelto y un delicado make up.

“Un poco de 📸” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe la pareja de Fabián Cubero en su reciente grabación. La misma se llenó de likes de manera inmediata superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones en la red de la camarita. Además recibió una gran cantidad de comentarios entre los que se destacó el “Wow” de Flor Vigna.