Lanzan el primer encuentro de empleo juvenil de Iberoamérica con destacadas figuras

Doce universidades de 8 países, y más de más de 100 líderes empresariales y referentes internacionales del mundo del trabajo se reúnen para ayudar a los más jóvenes, para que puedan enfrentar el desafío del empleo en el mundo actual.



El encuentro es totalmente gratuito, y se realizará de modo online entre el 13 y 15 de abril de 2021.

La Universidad Austral, junto a otras 11 universidades de 8 países, organiza el Iberoamerican Work Challenge Forum, el primer encuentro iberoamericano de empleo juvenil que tratará sobre el desafío del empleo de los más jóvenes en el mundo actual.

El encuentro es totalmente gratuito y está destinado a alumnos del último curso universitario y alumni de las últimas tres promociones. Se realizará de modo online entre el 13 y 15 de abril de 2021.

Los interesados podrán inscribirse en la web del encuentro www.universityemploymentlab.com, donde también van a contar con más información sobre el evento.

Temas de tendencia

En el Iberoamerican Work Challenge Forum se reflexionará sobre los cambios que la sociedad está viviendo en torno al empleo juvenil, donde los paradigmas clásicos que la conducían han sido puestos en jaque.

Entre los principales temas que se abordarán: “El fin del mundo tal como lo conocemos”; “Transformación digital, inteligencia artificial, globalización o tecnologización no son un trabalenguas”; “¿Cómo ser protagonista del cambio? o ¿Cómo ser parte de la solución y no del problema?”; “Transformación cultural”, “El importante papel de las mujeres en la vida laboral”, entre otros.

Figuras destacadas

Además de la participación de estudiantes y recién graduados de Iberoamérica, contará con la presencia de más de 100 líderes empresariales y referentes internacionales del mundo del trabajo, algunos de ellos son: Patricia Lajara, VP RRHH Ralph Lauren Europa, Oriente Medio y África; Javier Sánchez L., ex VP mundial de marketing Coca-Cola; Juan Torroba, CEO de BeWanted; Claudia Márquez, VP y Presidenta de Hyundai Motor México; Santi García, Cofundador Future For Work Institute; Francisco “Paco” Fernández, Director RRHH Atlético de Madrid; Rebeca Marciel, Consulting Director at Microsoft Spain; Cristina de Parias, Member of the board BBVA México; Fernanda Llergo, Rectora Gral. U.Panamericana – IPADE; Lorena Ponce De León, Primera dama de Uruguay; Alfonso Sánchez Tabernero, Rector Universidad de Navarra; Nicolas Morales, Cofundador Pegas con sentido, y Martín Ticinese, Presidente Cervecería y Maltería Quilmes, entre otros.

Agenda

La agenda del evento está comprendida de la siguiente manera:

Los días 13 y 14 de abril las conferencias estarán dirigidas a alumnos del último curso universitario y alumni de las últimas tres promociones.

El 15 de abril se concentran 100 líderes empresariales y referentes internacionales del mundo del trabajo que expondrán sobre los desafíos que atravesaron y atraviesan en un nuevo contexto mundial.

