Intendente entrerriano despidió a una mujer que estaba embarazada

El hecho que recién trascendió ocurrió a finales del año pasado en Puerto Yeruá. La joven mujer fue despedida luego del primer control de embarazo. Las autoridades a la semana la convocaron y le informaron que se quedaba sin su fuente de trabajo porque no tenía seguro.

A mediados del 2020, la Municipalidad de Puerto Yeruá, bajo la promesa de hacerla monotributista, pero que al menos por tres meses le pagaron con subsidios que no alcanzaban los diez mil pesos por mes, la joven trabajó en el Puesto Sanitario a la entrada de la ciudad, corriendo con todos los riesgos que implica en esta pandemia por el coronavirus.

Todo cambió cuando le confirmaron el embarazo y fue al primer control al Centro de Salud. No pasó una semana que fue convocada por la secretaria de Gobierno, Silvia Bel en donde le dijo que el intendente Daniel Benítez no estaba, pero le comunicaba de parte de él que no se necesitaba más de sus servicios y que por no tener un seguro, no podía seguir trabajando, que esperara un tiempo y que la iban a llamar. Esa llamada, nunca llegó.

Día de la Mujer

Este lunes, la Municipalidad de Puerto Yeruá, por disposición del intendente Daniel Benítez no abrió sus puertas por adherir al Día Internacional de la Mujer. Pareciera una ironía, pero no es la única. El viernes pasado y en la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, Benítez habló de transparencia en su gestión y en el manejo de los recursos y que “la salud pasó a ser lo más importante en esta pandemia”. Un discurso que no tiene nada que ver con la realidad que viven día a día los ciudadanos de Puerto Yeruá.

Secretaría de Trabajo

Atento a lo que pudo saber Diario del SUR Digital, la Secretaría de Trabajo ya tomó conocimiento de este hecho y el Coordinador, Dr. Emiliano Delgado actuará en las próximas horas al respecto.

Confederación General del Trabajo (CGT) Concordia

El Secretario General de la Regional Concordia de la CGT, Domingo Ava, también fue puesto en conocimiento de este hecho deleznable que atenta contra los derechos del trabajo y la mujer. Por su parte Ava, señaló que desde la entidad que nuclea a los gremios acompañarán en el reclamo a la damnificada.

