Represión en Formosa: “No veía algo así desde hace 20 años”

Osvaldo Zárate, diputado de la UCR, dijo que hubo “una fuerte agresividad policial”, en la protesta para rechazar la decisión de regresar a fase 1 en la provincia.

El gobierno de la Provincia decretó la vuelta al ASPO por 17 casos positivos en la ciudad capital, por lo que toda la actividad económica se vio obligada a parar hasta el 18 de marzo.

La medida generó una protesta de vecinos y del sector comercial independiente ayer y este viernes en una movilización a Casa de Gobierno.

La Policía se acordonó en las esquinas y hubo encontronazos entre uniformados y manifestantes”, contó el legislador.

Además, dijo que “no había ni un móvil de la ambulancia del servicio provincial”.

“Yo mismo tuve que trasladar a una mujer (Patricia Reileff) con 7 balazos de goma: cuatro en el pecho, uno en el mentón y otro en el brazo”, contó.

Patricia Reileff, la comerciante que fue agredida con siete balazos de goma.

Por su parte, Reileff, quien es comerciante y asistió a las protestas, dijo a Cadena 3 que se trató de un ataque policial con balas de gomas hacia los formoseños que “solo quieren trabajar”.

“Tengo siete balas de goma en la cara y en el pecho, pero ellos no pueden tirar en esa zona. Ahora me estoy haciendo curaciones, me duele y me sigue sangrando la pera. Estoy tomando antibióticos”, contó.

El policía que me disparó estaba justo al frente mío y tenía la cara tapada

Y luego, apuntó: “Ellos no quieren que la gente filme porque buscan evitar que la gente sepa lo que esta pasando en Formosa. Si ellos estuvieran limpios no tendrían problema con que filmemos”.

El regreso a la Fase 1 fue decidido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, que estableció nuevamente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al rebrote que se dio en los últimos días: se detectaron 23 casos en toda la provincia, de los cuales 17 son de la ciudad capital.

Con la medida, quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir que sólo estarán abiertos los comercios esenciales, así como también el transporte interjurisdiccional quedó suspendido.

