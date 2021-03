Las atrevidas fotos al desnudo de Aracely Arámbula, la mujer que enamoró a Luis Miguel y hoy cumple 46 años

La famosa mexicana celebró la llegada del 2021 con unas imponentes imágenes que aún son recordadas

Aracely Arámbula paralizó las redes sociales a inicios de enero. La actriz que enamoró a Luis Miguel hace más de una década, comenzó con el pie derecho este 2021 y demostró que a sus casi 46 años está en su mejor momento con unas atrevidas fotos al desnudo que encendieron las redes y revolucionaron las conversaciones en torno a su imagen.

Aracely, quien hoy cumple 46 años, se dejó ver sin ninguna prenda sobre su impactante cuerpo el pasado 4 de enero y con poses que encendieron las redes sociales en cuestión de horas.

Las fotografías pronto demostraron que la actriz no le teme al paso del tiempo y en cuestión de horas se convirtieron en tendencia en todo México, por lo que a la distancia, aún son recordadas gracias a su calidad artística y la hermosura exhuberante de su protagonista.

La famosa celebró la llegada del 2021 con estos desnudos en blanco y negro que resaltaron el esplendor de su belleza en plena pandemia y a unas semanas de cumplir años: “Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar mi Arafamilia bella”.

“Que su trabajo no se confunda con su vida ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, añadió intérprete mexicana en la publicación que hoy suma 389.127 Me Gusta.

(Foto: urielsantanafoto / Instagram)

Pidió a sus seguidores no olvidar “que cada segundo de vida es un regalo” que los verdaderamente valientes toman con alegría de forma diaria.

Tras esta instántanea de impacto surgieron otras captadas en la misma sesión hecha por Uriel Santana, un fotógrafo que ha trabajado con otras celebridades y personalidades de la televisión mexicana, como Kate del Castillo, Galilea Montijo, Anahí, Maite Perroni, Barbara Mori, Angelique Boyer y Belinda son algunas de las artistas que han posado para el lente del talentoso artista.

(Foto: urielsantanafoto / Instagram)

Desde su cuenta de Instagram, el fotógrafo originario de Guadalajara compartió otras tomas del desnudo de que dejó con la boca abierta a todo México. En estos retratos, también en blanco y negro y al desnudo, Aracely Arámbula posó sentada con las piernas cruzadas mientras juega con su icónica cabellera rubia y mira directamente a la cámara.

“Ara… en cuerpo y alma. Arrancando el 2021 con un gran sueño que por fin está a nada de volverse realidad. (…) Gracias siempre. Cuando crees en ti, nada ni nadie te puede detener. Nunca lo dudes. Te adoro”, escribió Uriel para acompañar la publicación.

Paralelamente, Jorge Beltrán, el estilista responsable del peinado de la actriz, compartió un detrás de cámaras del shooting. Desde su cuenta oficial de Instagram, con mas de 70 mil seguidores, el estilista que también ha trabajado con otras personalidades del mundo del espectáculo, como la conductora Marisol González y la actriz Eiza González, compartió un video fulminante de ‘La Chule’ mientras posaba para ser retratada.

Reposando en el piso, la actriz pasó los dedos entre su cabello mientras la cámara registra todos sus movimientos. Aracely, divertida, guiñó un ojo mientras se sostiene el pecho. En el video se pueden apreciar los flashes de la cámara que está capturando a la actriz y una canción sumamente sensual de fondo.

La madre de los hijos de Luis Miguel no dudó ni un segundo en mostrar su espectacular belleza y figura.

Me gusta: Me gusta Cargando...