Fantino, durísimo contra Jonatan Viale por su tweet: “¿Está bueno donde labura ahora y este canal era una mierda?”

“No me voy a quedar con el cruce en sí, si es fuerte, vehemente o picante. Voy a tratar de no dejarme confundir por la forma y ver el fondo. El fondo a mí me duele”, empezó diciendo el conductor de Fantino a la tarde. “Tal vez no le duele a mis compañeros, pero me duele viniendo de alguien con el que compartí muchos años en la radio. Era mi compañero de pase, con el que me llevo bien, con el que tengo una buena relación”, afirmó.