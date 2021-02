ESPECTÁCULODolor por la renuncia en el programa de Antonio Laje en América TV: «Qué tristeza»

«Qué tristeza que no estará con Laje se van los mejores. Yo miro este noticiero por todos, pero se que estaba de vacaciones pero que volvía. cuando se vaya Laje no se mira más este canal, somos mucho que lo admiramos. Que tenga muchas bendiciones», «El único bueno que queda es Laje. El de policiales pobre, da vergüenza ajena escucharlo. ¡¡¡Y no aprende el tipo!!!», dispararon.

«¿A dónde vas? ¿Quién dirige este canal que saca un buen periodista y deja los de medio pelo para abajo?», «Te felicito por lo nuevo que emprenderás. Sin embargo es una pena perderte del equipo de BDA. ¿Te seguiremos viendo en algún otro canal o sitio?», «Se te va a extrañar en BDA. Lo mejor en la nueva etapa», manifestaron los cibernautas sin poder creer lo que está pasando con el programa de América TV.

Un momento muy doloroso para todo el equipo del programa, y sobre todo para Antonio Laje, que deberá reinventarse y encontrar un nuevo compañero pueda suplantar el trabajo de Rabanal. En medio de fuertes críticas por su trabajo en la mencionada señal, el periodista se muestra firme y dispuesto a seguir adelante con su trabajo que nunca deja a nadie indiferente en la pantalla chica.