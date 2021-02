Entre Todos Entre Ríos, nueva Corriente Política

En la ciudad de Villaguay, en el día de ayer quedó constituida una nueva Corriente Política bajo el nombre de Entre Todos Entre Ríos (ETER).

Como síntesis de la reunión fue designada una mesa de conducción y acción política provisoria hasta el 30 de Mayo, fecha en la que deberá quedar conformada finalmente por

representantes de los 17 Departamentos, a través de una persona en representación de la conducción política de cada territorio.

En segundo término se dejó organizada una mesa de conducción programática llamada “DEC 2023-2031” que tendrá por fin dar los lineamientos básicos de discusión sobre los temas que hacen al quehacer Municipal y Provincial, con el fin de construir un proyecto de gobierno inclusivo de todos los sectores políticos,

económicos y sociales de la provincia.

En tercer término se estableció que integrantes de la conducción de la acción política en las semanas venideras tomen contacto con las diferentes expresiones políticas de Entre

Ríos tales como GEN, Unión Cívica Radical, Socialismo, Desarrollismo, PRO, Juntas Vecinales.

El compromiso de esta nueva Corriente Política es transitarla con un profundo compromiso ético y con el bien común En el documento redactado en el encuentro se recordaba a Leopoldo Marechal cuando decía “ de los laberintos se sale para arriba”

Dejamos constituida esta nueva corriente política buscando refundar y rescatar un ámbito de pensamiento, comunicación y acción de ideas y políticas de Estado como supo ser el Partido Justicialista, que hoy ha terminado siendo tan solo un círculo de funcionarios del toma y daca electoral en manos de unos pocos.

Esta corriente, taller de entrecasa entrerriano, y como tal interdisciplinario que hoy damos inicio, se amalgama en los principios morales, fundacionales del Peronismo y en su

doctrina inteligente, idealista y con un profundo sentido humanista y vigente.

Somos muchos más los Peronistas y otras expresiones no peronistas, pero de iguales sentimientos democráticos, que hoy estamos sin paragua electoral porque no quisimos embargar nuestro libre pensamiento ante otras expresiones que enuncian el razonamiento único, rozan el autoritarismo y pueden llevarnos al totalitarismo

El alma de esta cruzada es el compromiso con el Pueblo,la aspiración suprema de la unidad nacional puesta de manifiesto en su momento en el histórico abrazo Perón- Balbín, la conducta ética y el comportamiento decente debe ser la entrega y sacrificio en beneficio de la comunidad, debe ser el objetivo de la nueva dirigencia, no más el esfuerzo de muchos para el enriquecimiento de unos pocos

Estuvieron representados 10 Departamentos de la Provincia , participando del mismo; César Garcilazo, Emilio Martínez Garbino, Lucas Benítez, Juanjo Moreno, Sebastián Schaumann, Mario Moine, Claudio García, Noemí Oneto, Augusto Alasino, Anibal Vergara, Carlos Menéndez, Luis Leisa, Gerardo Gervasoni y Arnaldo Erpen, entre otros.

