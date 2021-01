AFIRMO LA DEFENSORIA QUE EL RECURSO DE CASACION ANTE LA CAMARA DEL CHACO DEVIENE INADMISIBLE Y ABSTRACTO TODA VEZ QUE LA JUSTICIA PROVINCIAL INTERVIENE EN EL CASO DENUNCIADO POR NAIDENOFF

Se pidió la intervención de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para fiscalizar la situación de los menores originarios que se encuentran alojados en la Escuela Nº 18-

Frente al rechazo del Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Formosa y ratificado el mismo por la Cámara de Apelaciones de Resistencia – Secretaría Penal Nº 2, en lo que respecta a la Acción de Hábeas Corpus Colectivo Correctivo, interpuesta por el Senador Naidenoff, por plantear cuestiones absolutamente incompetentes para la Justicia Federal y donde se ordenó el inmediato giro de las Actuaciones al Juez en Turno de Feria de la Justicia Provincial, los patrocinantes de Naidenoff tras conocer estas noticias, interpusieron un Recurso de Casación por ante la Cámara de Resistencia, la cual deberá determinar si es admisible o no el mismo. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló a la luz de las últimas presentaciones judiciales que se vienen efectuando tanto a nivel federal como provincial, que los objetivos que se persiguen no se relacionan con lo jurídico y menos aún son los remedios recomendados para salvar cualquier irregularidad que se pueda presentar en los Centros de Alojamientos Preventivos o por cualquier otra causa o motivo. Va de suyo que, la Cámara Penal de Resistencia no hará lugar a este recurso, toda vez que, la cuestión se ha convertido ya en abstracta y está siendo atendida por la Justicia Provincial. Entonces es evidente que, la finalidad del mismo es producir un “strepitus fori”, para crear zozobras en la Comunidad y encaramarse en los medios nacionales y locales buscando posicionamientos políticos en un año electoral.

Por ello, desde la Defensoría del Pueblo, venimos planteando las acciones en la justicia cuando realmente corresponde y se trabaja siempre, “y no durante algunos meses del año” a favor de los derechos colectivos e intereses difusos de los ciudadanos. Es aquí donde Gialluca señaló que, el actual Diputado Nacional por JxC y ex Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, “lo único que intenta con su doble discurso es imponer la duda y el miedo en nuestra Comunidad, mientras dice que debemos apelar a la responsabilidad social y a la responsabilidad personal, hace todo lo contrario y baja un discurso para que la gente le tema a los hisopados”. Este empresario hoy devenido en político, es el que debería estar ocupándose de los deudores de Créditos UVA para que se implemente un sistema que los puedan pagar, ya que los mismos, “no pueden desentenderse de los créditos como sí lo hizo Buryaile en su momento con el Banco Nación”.

Solicitud al Consejo del Covid – 19 por menores alojados en la Escuela Nº 18: En este punto, desde la –Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo, se peticionó a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de la Comunidad, que efectúe un urgente relevamiento -socio ambiental- con todos los protocolos de bioseguridad necesarios en relación a los 9 menores y a la joven de 16 años con un bebé que se encuentran alojados en la Escuela Nº 18 y que ingresaron con un grupo de personas en su momento, donde se encuentran con sus padres, “siendo que una joven originaria de 21 años en el día 13 de su alojamiento da positivo y por estrictos Criterios Médicos y Sanitarios, deben permanecer más tiempo en dicho lugar”. Gialluca informó que, también hemos requerido al Consejo de Atención de la Emergencia Covid/19 que se analice especialmente esta situación y si es posible realizarles luego un hisopado intermedio, con lo cual, disminuirían los días en dicho lugar. Agregó el Funcionario Provincial una vez más que, las Políticas Sanitarias son impuestas y desarrolladas para que el coronavirus no tenga una circulación masiva, que quiebre a los sistemas sanitarios públicos y privados. Aclaró que, nadie les dijo a integrantes de este grupo de personas, “que se vayan de la provincia”, pues, estos no son momentos de distorsionar los hechos, se les explicó correctamente de que, para dejar el alojamiento, tenían el derecho a -Renunciar al Aislamiento-, como ya lo han hecho otras personas pero que son la mayoría de extraña jurisdicción, no obstante, lo cual, les asiste dicho derecho y así, “podrían abandonar la provincia”. Nuestro objetivo es que, en este caso puntual se haga especial hincapié en la integridad psicofísica de los menores y se busquen todas las alternativas necesarias para que cumplan con los días de alojamiento con la máxima contención del Estado Provincial.

