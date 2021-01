¿Qué es la ivermectina y por qué la ANMAT no aprueba su uso contra la Covid-19?

Es un antiparasitario de amplio espectro que en pruebas in vitro se mostró como potencial inhibidor del virus SARS-CoV-2. Sin embargo no hay estudios que evidencien su eficacia clínica.

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) no avaló el uso de la droga antiparasitaria ivermectina para la Covid-19, más allá de que algunas provincias como Misiones, Salta, Corrientes y Tucumán aprobaron su aplicación y ya comienza a emplearse en hospitales.

El hecho de que este antiparasitario de amplio espectro no haya sido avalado en el país es porque la evidencia científica no es aún clara y los estudios que se han realizado hasta ahora no cuentan con el número suficiente de pacientes para demostrar su eficacia.

ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro, utilizado tanto en humanos como en animales. Según se expresa en la página web de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), “además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2, sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis”. LaSegún se expresa en la página web de laDI), “Incluso dosis de hasta 10 veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el SARS-CoV-2”, siguió el comunicado de la sociedad científica y aclaró que la droga no es inocua y que aún a dosis terapéuticas puede provocar un número frecuente y considerable de efectos secundarios adversos, desde leves a graves. Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por SARS-Cov2 “es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica”, reza el texto. Los resultados preliminares (sin publicación en revistas científicas ni revisión de pares) de un estudio realizado en Argentina evidenció que la administración de ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias, pero sin correlación con mejoría clínica. Sin embargo, se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad. “Siguiendo los lineamientos de ANMAT, la utilización de una medicación en carácter de uso compasivo, solo se encuentra autorizada para pacientes debidamente identificados, lo que excluiría la utilización de la ivermectina en forma masiva como actualmente se pretende”, remarcó la SADI y no recomienda su uso mientras no exista mayor evidencia En la misma línea, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) había alertado en noviembre sobre posibles “efectos colaterales indeseables, algunos probablemente mortales” de la droga. Con todo, el Ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, quien aprobó la semana pasada el uso del producto en una dosis diaria de 0,6 miligramos por kilo de peso durante 5 días díjo que “en el complejo contexto epidemiológico nacional y provincial, corresponde la búsqueda para alternativas terapéuticas de los pacientes afectados con Covid”. Su par de Tucumán, Rossana Chahla, señaló que “estamos convencido de que reduce la carga viral. Por último, el titular de la cartera sanitaria salteña, Juan José Esteban, dijo que se administra “de manera preventiva entre el personal de salud, grupos de adultos mayores o personas con enfermedades de base”.

Me gusta: Me gusta Cargando...