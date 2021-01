¿Crees que por no tener contratado ningún servicio como Netflix, Peacock o Disney Plus no puedes disfrutar de buenas películas en casa? Pues sí puedes, y no es necesario que pagues nada. En este listado incluimos los mejores sitios para ver películas gratis en internet; opciones legales que no afectarán tu bolsillo ni tu disco duro.

Conocido en el pasado simplemente como Crackle, este sitio de streaming gratuito ha experimentado tantos cambios de nombre como P. Diddy. Inicialmente controlada por Sony, ahora es una empresa conjunta entre Sony y Chicken Soup for the Soul Entertainment (CSS). Esa asociación creó una nueva entidad llamada Crackle Plus, y se creía que también se convertiría en el nombre del servicio de transmisión. Sin embargo, una mirada al sitio y está claro que la simplicidad ha ganado: se llama Crackle.

Como sea que lo llames, incluye contenido de seis servicios de transmisión de CSS compatibles con anuncios (Popcornflix, Popcornflix Kids, Popcornflix Comedy, Frightpix, Españolflix y Truli), así como algunas películas y programas de televisión de Sony.

Encontrarás una buena cantidad de títulos de gran éxito, como Speed, The Transporter y Close Encounters of the Third Kind, y una generosa cantidad de películas B tan oscuras como interesantes. Crackle es un gran recurso, aunque las interrupciones constantes de los anunciantes pueden aburrir rápidamente. El servicio se ofrece en 21 países, pero no está disponible para usuarios canadienses, latinoamericanos ni australianos.

IMDb TV, propiedad de Amazon (y anteriormente conocida como Freedive), tiene series de TV y películas gratuitas con publicidad. En febrero de 2020, el servicio adquirió los derechos de más de 20 series propiedad de Disney, incluidas Lost, Desperate Housewives, Malcolm in the Middle y My So-Called Life. También es el único sitio que permite que la transmisión de Lost y Malcolm in the Middle sea gratuita.

Otros programas de televisión en su biblioteca relativamente pequeña incluyen Fringe, Heroes, Quantum Leap y The Bachelor. Entre las películas podemos encontrar “joyitas” como Memento, La La Land, Drive, Monster, Donnie Darko, León: The Professional, Moon, The Illusionist y hasta clásicos ochenteros, como The Karate Kid.

Puedes ver IMDb TV en la web, dispositivos Amazon Fire y Apple TV, y a través de la aplicación Amazon Prime la puedes encontrar en muchos televisores, tabletas y teléfonos inteligentes. IMDb TV está disponible solo en Estados Unidos, aunque ya prepara su desembarco en Europa.

Propiedad de Walmart, Vudu podrá ser mejor conocida por su servicio de streaming con suscripción, pero la plataforma también tiene una sección de contenido gratuito impresionante. Títulos como Batman Begins, Terminator 3 y The Cabin In The Woods son buenos ejemplos de lo que encontrarás.

Seguirás necesitando una cuenta de Vudu, pero puedes crear una gratis. Su aplicación ya es compatible con muchas plataformas, como Roku y Apple TV, consolas de juegos y más. Asimismo, hay una aplicación para la mayoría de los dispositivos móviles. Vudu solo está disponible en Estados Unidos.

¿De qué se trata? Regístrate para obtener una tarjeta de biblioteca y consigue descargas o transmisiones gratuitas de películas sin anuncios. Ese es el trato cuando usas Hoopla, una plataforma de transmisión de medios digitales que se ha asociado con bibliotecas locales para permitir que los miembros accedan de manera online al contenido disponible para préstamo. Es similar a Overdrive, pero con más que solo libros electrónicos y audiolibros.

La disponibilidad de cualquier título determinado dependerá de tu ubicación y del número de copias disponibles para descargar. La transmisión funcionará en cualquier dispositivo con un navegador, mientras que las descargas requieren la aplicación Hoopla en un dispositivo móvil. No todas las bibliotecas son compatibles con Hoopla, así que asegúrate de preguntar antes. De momento, tienen acceso solo los usuarios de bibliotecas de Estados Unidos y Canadá.

YouTube es el servicio de videos más grande online y, probablemente, ya utilices el sitio para ver videos divertidos o para tus canciones favoritas. Pero YouTube también tiene una considerable colección de películas gratis. Por supuesto, la mayoría de estas son de lista B, pero hay algunas de calidad que no aparecerán a menos que las busques directamente. Si quieres un título en particular, especialmente uno antiguo, vale la pena realizar una búsqueda rápida para ver si alguien lo ha publicado. Las películas no siempre son subidas por los dueños de los derechos y muchas están divididas en episodios y listas de reproducción.

Encontrar películas gratis en YouTube se ha vuelto más difícil últimamente, ya que más propietarios de derechos están optando por ofrecer sus películas para arriendo a través del servicio. YouTube también tiene niveles de suscripción como YouTube Premium y su servicio de transmisión de TV en vivo, YouTube TV. Aún así, encontrarás mucho contenido, en especial si tus estándares no son demasiado altos con respecto a la calidad de la transmisión.

YouTube es el sitio más grande de videos, pero Vimeo es probablemente el mejor. La web tiene un diseño limpio que carece de anuncios y los beneficios de una comunidad de usuarios activa que se considera más profesional y constructiva que la de YouTube. De esta comunidad, emerge una gran cantidad de excelentes cortos originales y largometrajes.

Vimeo también tiene una sección bajo demanda, en la que los usuarios pueden comprar películas completas y programas de televisión. La mayoría son independientes, pero algunas ofertas también son producidas por los estudios principales. De cualquier manera, Vimeo es un gran lugar para encontrar películas gratuitas de alta calidad.

Cuando Roku lanzó inicialmente su Roku Channel gratuito y con publicidad no era técnicamente apto para este resumen, porque tenías que poseer antes uno de los dispositivos de transmisión de medios de la empresa para poder verlo. Los dispositivos Roku ciertamente no te costarán un dineral, pero tampoco los regalan.

Sin embargo, ahora el Roku Channel está disponible para todos a través de la web, así como mediante aplicaciones gratuitas de la compañía para iOS y Android. El servicio cuenta con más de 10,000 títulos para elegir, incluidos clásicos antiguos como Walker, Texas Ranger y lanzamientos de películas relativamente recientes, como la excelente Whiplash.

Necesitarás crear una cuenta gratuita de Roku antes de poder verlas, pero es un proceso rápido e indoloro. Si alguna vez decides expandir tus opciones, Roku Channel cuenta con varias opciones de suscripción prémium, como Showtime, Epix y Starz. El canal está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Plex es uno de los mejores sitios de streaming

Plex es más conocido como una forma versátil y fácil de administrar y ver tu colección de películas, música, fotos y otros contenidos. Sin embargo, en 2019 lanzó su propio servicio gratuito con publicidad, con una colección de películas y programas de televisión de estudios como MGM, Warner, Lionsgate y Legendary.

Puedes acceder a la colección desde un navegador o en cualquiera de la gran cantidad de dispositivos que admiten el software de Plex, como Apple TV, Roku y televisores inteligentes. Todo lo que necesitas es una cuenta gratuita. Para quienes ya usan Plex como su servidor de medios, las opciones gratuitas con publicidad pueden agregarse a las categorías de servidores existentes, haciendo que la experiencia sea completamente fluida. Está disponible en todo el planeta, aunque la selección de títulos varía según la región.

Aunque puede que no sea un servicio tan conocido como los anteriores, Pluto TV es digno de mención. No solo cuenta con películas on demand, sino que también se trata de un servicio de transmisión de televisión en vivo totalmente gratuito, que aloja contenidos seleccionados de toda la web.

Si bien los canales varían, están enfocados en las películas, y Pluto TV cuenta con canales de películas en vivo. Ofrece canales de películas de uso general y el resto se centra en categorías específicas. Por lo general, ofrece bastante variedad.

Tubi es muy similar a Crackle, con películas y episodios de TV gratuitos disponibles. Es muy probable que puedas ver Tubi sin importar el dispositivo que uses, ya que está disponible en Android, iOS, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV, PlayStation 4, Xbox One y vía web. Al igual que con la gran mayoría de los servicios en esta lista, deberás ver algunos comerciales o anuncios, pero eso es lo que mantiene el servicio gratuito.

Tubi tiene más de 200 socios, incluyendo a Shout Factory, que ofrece de todo. Si estás utilizando este servicio para complementar Netflix en lugar de reemplazarlo, la sección en Netflix te ayudará a encontrar películas nuevas e interesantes para ver.

Películas independientes y documentales

Kanopy no solo es gratuito, sino también completamente libre de anuncios. Sin embargo, hay una especie de trampa: para registrarte y ver películas necesitarás una tarjeta de una biblioteca local o library card.

Originalmente fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa, Kanopy ahora ofrece más de 30,000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas. Aunque se concentra en documentales independientes, allí encontrarás todo tipo de largometrajes.

Si te gustan los documentales, Top Documentary Films es, sin lugar a dudas, el mejor sitio. No todas las selecciones son de larga duración, pero un buen documental no tiene por qué ser extenso: algunos de los mejores están por debajo de los 60 minutos. Con una biblioteca de más de 3,000 títulos, el sitio tiene un diseño simple y directo, y clasifica todos los filmes según el tema, lo que hace que sea muy fácil encontrar lo que te interesa.

Películas clásicas

Seguramente querrás ver las películas recién lanzadas; si bien no hay nada de malo en eso, no deberías ignorar todas las excelentes cintas antiguas que ofrece internet. Archive.org presenta un verdadero tesoro de viejas realizaciones de las que probablemente nunca hayas oído hablar, así como un puñado que tal vez reconocerás.

El sitio ofrece cientos de clases gratuitas en las que puedes inscribirte, miles de libros electrónicos sin costo y horas de conferencias de destacadas personalidades. También tiene muchas películas a costo cero. Aquí encontrarás de todo, desde proyectos dirigidos por Hitchcock hasta historias del oeste, así como filmes en blanco y negro. Incluso el sitio alberga algunos de los primeros cortos de directores como Quentin Tarantino y Stanley Kubrick. Open Culture puede ser difícil de navegar, pero con más de 1,000 películas gratuitas disponibles, definitivamente vale la pena.

Retrovision es otro sitio de dominio público que presenta cientos de películas clásicas de diferentes épocas. La palabra “clásica” podría estar pendiente a interpretación, puesto que incluso hay algunas aquí que se produjeron tan recientemente como… el año pasado. Además, no todas los largometrajes son de alta calidad, pero Retrovision es un sitio bien diseñado que permite a los usuarios filtrar según el género. También hay una sólida colección de programas clásicos de televisión.

La web de Shocker Internet Drive-In parece haber sido creado en los noventa, pero es un gran recurso. El sitio se actualiza semanalmente con clásicos de terror “destacados”, que luego están disponibles para su descarga gratuita como archivos WMV en el snack bar.

El sitio es una pequeña y divertida cita con el pasado, con presentaciones semanales enmarcadas en un disco digital. Los usuarios también pueden comprar copias en DVD de cualquier película por solo $3 dólares. Si extrañas los viejos tiempos de internet cuando era más como el salvaje Oeste y todo estaba menos pulido, esto podría ser para ti.

Cómo encontrar películas gratis

La desventaja de que haya tantos servicios disponibles es que lo que realmente cuesta encontrar es la película que tenemos en mente.

Por suerte, mientras tengas un teléfono inteligente tendrás acceso a una herramienta que puede ayudarte. La aplicación de TV de Apple, que está disponible en iOS, así como la cuarta generación de Apple TV y Apple TV 4K, te permite buscar en más de 50 servicios de transmisión diferentes.

Para los usuarios de Android, la aplicación Google Play Movies & TV ofrece una funcionalidad similar, aunque la cantidad de servicios conectados es menor. Los dispositivos Roku también incluyen búsqueda entre servicios, aunque en este caso la mayoría de lo que encuentres estará disponible para compra o para alquilar, o estará en un servicio que requiera una suscripción.

De cualquier manera, si bien estas herramientas no pueden garantizar que encuentres títulos de manera gratuita, pueden ser un buen lugar donde comenzar.

