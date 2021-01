CONCORDIA: Causas del cirujano Daniel Ojeda: “La gente quedó mutilada”

“Hace 12 años lo denuncié por mala praxis. Fui a sacarme una cicatriz de cesárea, me hicieron una liposucción y por suerte después de tres semanas en el hospital Masvernat me salvaron la vida. La impunidad de este hombre es que sigue burlándose de la gente. Acá la Justicia está permitiendo todo esto porque si hace 12 años que se está denunciando, él siguió trabajando sin anestesistas, en una clínica clandestina”, expresó la mujer. En cuanto a su denuncia formulada indicó: “No pasó nada. Me llamaban, me sacaban fotos para poner en el expediente. No sabría si la causa está cerrada porque no nos informan nada”.