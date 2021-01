Alberto Fernández: “Existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse”

El presidente Alberto Fernández volvió a manifestar su preocupación por la suba de casos de coronavirus y alertó que “existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse”, en referencia al posible regreso de medidas de restricción para tratar de bajar los contagios.

Les pidió a “todos los argentinos y en especial a los más jóvenes que adviertan el riesgo que se está corriendo y entiendan que son vectores de transmisión del contagio”. Dijo que apela “una vez más a esa responsabilidad social de todos y todas porque el problema persiste, se mantiene y nadie está exento de contagiarse”.

Advirtió que existe “el riesgo de que todo vuelva a paralizarse” y manifestó que “nadie quiere que eso pase”. Recordó que la pandemia “no se disipó” y que se está ante “un verdadero desafío como sociedad” para contener los casos de coronavirus.

Planteó que si no se quiere volver atrás es necesario que todos tengan “responsabilidad social” y sostuvo que para eso es fundamental “cuidar al que tenemos al lado”. Señaló que todos deben tratar de “aislarse con sus familias” para tratar de generar una “burbuja” y que eso “va a ayudar mucho” a frenar los contagios.

Le pidió a la gente que haga el esfuerzo de cuidarse y que cumpla con las medidas de prevención de infecciones, como “mantener el distanciamiento y proteger con alcohol las manos”. Sostuvo que estas acciones van a ayudar a que “la enfermedad no se expanda”.

El mandatario hizo estas declaraciones al encabezar en la residencia de Olivos el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021. Según fuentes oficiales el programa demandará una inversión de $13.552 millones en 39 municipios de 16 provincias.

El Presidente advirtió que “los jóvenes son los que más se descuidan” frente al COVID-19

El domingo hizo un “llamado a la reflexión” y afirmó: “Tengamos presente que la pandemia no terminó, no podemos jugar con fuego, el virus está circulando”. Advirtió que esta franja etaria de personas es la que “más se descuida” ante el COVID-19, reclamó que se mantengan las medidas de prevención de contagios y recordó que pese a la aplicación en el país de las primeras vacunas contra la enfermedad “la pandemia no terminó”.

El mandatario expresó su inquietud por el aumento de contagios de los últimos días y sostuvo que en Mar del Plata “los casos crecen de un modo más que preocupante”. Sostuvo que los jóvenes son “los que más se descuidan”, llamó a la “responsabilidad individual” y pidió “no jugar con fuego porque el virus está circulando”. Manifestó que sabe que “para muchos ir a bailar es lindo, jugar al futbol es lindo, todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio”, en un acto en Chapadmalal.

