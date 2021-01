Películas, series, estrenos en televisión, conciertos y más: ¿qué se viene en 2021?

Llegan James Bond y “Rápido y Furioso 9”, “Wandavision” y “Stranger Things”, hay varias novedades en la pantalla chica y vuelve Jaime Roos en la TV y cine del Uruguay

Confinamiento. Cuarentena. Aislamiento, prevención. Tapabocas y todos sus sinónimos. Hisopado. Gotículas. Puños, codos, distanciamiento social. Exhortar. Angustia. Incertidumbre. El año que terminó cabe en ese puñado de definiciones, pero también en verbos y sustantivos que borramos del mapa: abrazos, contacto físico, fiestas, viajes y, sobre todo, planes. 2020 se trató de surfear una ola inesperada para ver dónde nos dejaba diciembre, y no mucho más.

Pero, 2021 ya está en marcha y con él se renuevan las ilusiones. Sin embargo, en pandemia todavía y con muchas dudas ¿qué se puede prever de este recién estrenado año? Aunque todo quede sujeto a la evolución del coronavirus, esto es parte de lo que vendrá en 2021.

El cine que se viene

Los grandes estrenos de cine previstos para 2020 se reprogramaron, y uno de los primeros en llegar es Mujer Maravilla 1984 que, tras varios cambios, debutaría en salas locales el 21 de enero. 2021 también traerá la despedida de Daniel Craig como James Bond en Sin tiempo para morir (abril); la secuela de Top Gun, la séptima de Misión Imposible y la novena entrega de Rápido y furioso. Y Marvel tiene en carpeta la esperada película en solitario de Black Widow (mayo), además de los estrenos de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y de Eternals, todo en el marco de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico.

Jennifer Connelly y Tom Cruise en Top Gun: Maverick

Otras que resaltan dentro de una larga lista de títulos son Cazafantasmas: más allá, que sigue la historia de las películas originales; The French Dispatch de Wes Anderson; la West Side Story de Steven Spielberg; Dune de Denis Villeneuve (en América del Norte repartirá su estreno con el streaming, lo que generó polémica); y Nomadland, de Chloé Zhao con Frances McDormand y que viene de ganar en los festivales de cine de Toronto y Venecia.

Imagen de la película “Nomadland”. Foto: Difusión

También están anunciadas una nueva versión de Pinocho y el documental The Beatles: Get Back, de Peter Jackson, ambas de la plataforma Disney+. Y Cruella, Un lugar en silencio 2, la tercera de El conjuro… La lista completa es larguísima.

Emma Stone como Cruella de Vil en la película “Cruella”. Foto: Difusión

Sin mayores novedades respecto a estrenos nacionales, pronto llegarían a la cartelera local la argentina La noche mágica, ópera prima de Gastón Portal que estelariza Natalia Oreiro; y Explota, explota, primer film del uruguayo Nacho Álvarez. Y Cinemateca Uruguaya, a la espera de novedades -los espectáculos públicos siguen suspendidos hasta el 10 de enero, por el Poder Ejecutivo-, hará ciclo in memoriam sobre el director Kim Ki Duk.

“Explota, explota”, del uruguayo Nacho Álvarez se estrenó en San Sebastián. Foto: Difusión.

Las series que llegarán este año

Netflix arrancó el año, literalmente, con la tercera temporada de Cobra Kai, y para 2021 tiene varias nuevas temporadas de series originales (Stranger Things, por ejemplo), así como las despedidas de La casa de papel, Better Call Saul, Grace and Frankie, Ozark o Dead to Me, entre otras.

Imagen de la tercera temporada de “Cobra Kai”. Foto: Difusión

En cuanto a estrenos absolutos, destaca todo lo de Disney+ del universo Marvel: WandaVision (15 de enero), The Falcon and the Winter Soldier (marzo), Loki (mayo) y Ms. Marvel.

Imagen de la serie “WandaVision”. Foto: Difusión

En FX hay expectativa por la décima entrega de la serie antológica American Horror Story y por Impeachment: American Crime Story, esta vez sobre el escándalo de Monica Lewinsky y Bill Clinton. Amazon Prime Video lanzará la serie El señor de los anillos, y a HBO volverán las aclamadas Euphoria y Succession, entre otras.

La serie “Euphoria”, regresa con un especial y segunda temporada a HBO. Foto: Difusión

Y si llega HBO Max a Sudamérica, por allí estarán el reboot de la serie juvenil Gossip Girl y, más importante, el especial de reencuentro de Friends.

Las novedades de la televisión abierta

Canal 4 se prepara para celebrar sus 60 años con una nueva programación que llegará entre febrero y marzo, e incluye la versión local del formato Los 8 Escalones. “Abrimos el casting y nos sorprendieron las miles de personas que se anotaron”, dijeron del canal. También volverán PH Uruguay, Todas las voces, Santo y Seña, En foco, De la Tierra al Plato y El diario del lunes, y Susana Giménez con un programa “espectacular”, aseguraron.

Gonzalo Cammarota conduce “PH Uruguay”. Foto: Canal 4

Canal 10 seguirá apostando por sus éxitos 2020 como Got Talent, Masterchef, Polémica en el bar y Pasapalabra; y sumará nuevos formatos como La peluquería de Don Mateo y Sonríe, que estaba en La Tele y se sumará a Canal 10.

Imagen promocional de “Got talent Uruguay”. Foto: Difusión

Canal 12, por su parte, tiene por delante novedades que incluyen grandes formatos y la incorporación de nuevas figuras. Entre ellas está Lucía Soria, quien junto a Aldo Cauteruccio y Federico Desseno estará al frente de un formato internacional de cocina, supo El País. También Catalina de Palleja tendrá un programa de cocina, pero para los más chicos.

Lucía Soria con programa de entretenimientos en Canal 12. Foto: Leo Mainé

Además, están previstas la vuelta de un ciclo histórico y de una figura muy conocida de la casa, pero no se han revelado más detalles. Y estará el regreso de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli regresa este año y se podrá ver en La Tele. Foto: Archivo

Más novedades artísticas para el 2021

El Ballet Nacional del Sodre, que aún no confirma oficialmente a María Noel Riccetto como directora artística, ya tiene los lineamientos de la temporada pero la anunciará más adelante, en función de las nuevas indicaciones gubernamentales por la pandemia.

El Ballet Nacional del Sodre estrenó “La Tregua”. Foto: Alessandro Maradei

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), por su parte, tiene algunos planes para 2021. Cuando reabra sus puertas, el público podrá visitar nuevamente la retrospectiva de Amalia Nieto (hasta el 2 de mayo), con una agenda de charlas.

Museo Nacional de Artes Visuales. Foto: Archivo El País.

El director del MNAV, Enrique Aguerre, adelantó a El País que ya están programadas cuatro exposiciones. Las más cercanas serán en febrero, con la reformulación de la colección permanente del museo; y en marzo, con la inauguración de una exposición dedicada al pintor Mario Arroyo. En junio llegará la mayor apuesta del MNAV para 2021: el centenario de Manuel Espínola Gómez, bajo la curaduría de Oscar Larroca. Y en octubre se inaugurará una retrospectiva de 150 obras por el 90° aniversario de Miguel Ángel Battegazzore.

Los shows que comienzan a definir el año: regresa jaime roos y llegan visitas de afuera

Después de varios idas y vueltas, en abril el público podrá ser testigo de la esperadísima vuelta de Jaime Roos a los escenarios tras casi seis años de ausencia. El plan original era que las seis fechas del show Mediosiglo -ideado para celebrar los 50 años de Roos en la música y el fin de la reedición de toda su discografía- se realizaran en agosto de 2020 en el Auditorio Nacional del Sodre. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a reprogramar los conciertos para el 15, 16, 17, 18, 20 y 21 de abril. Pero ese no fue el único cambio: el escenario pasó a ser el del Teatro de Verano.

Jaime Roos. Foto; Martina Grief

El espectáculo promete ser uno de los grandes acontecimientos del año porque, además de marcar la vuelta de Roos a los escenarios, estará acompañado de la más numerosa banda que lo haya acompañado en toda su carrera.

Pero el show de Roos no será el único acontecimiento musical de abril en el Teatro de Verano. El 10 llegará el cantante argentino El Polaco, y el 24 se presentará Luciano Pereyra. Además, el Auditorio Nacional del Sodre será protagonista de dos grandes visitas: el 10 de abril llegará la banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado, y el 22 actuará la cantante Bonnie Tyler, ambos reprogramados de 2020.

Bonnie Tyler se presentará en abril por primera vez en Uruguay. Foto: Difusión

Más adelante, el 10 y 11 de octubre, serán los dos conciertos de André Rieu planeados para el año pasado en el Antel Arena. El violinista holandés llegará acompañado de la Johann Strauss Orchestra para presentar un repertorio de valses clásicos.

André Rieu, un revolucionario de la música clásica: Foto: Reuters

