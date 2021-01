Murió Raúl Baglini: el histórico dirigente radical tenía 71 años

Raúl Eduardo Baglini, el histórico dirigente radical mendocino dejó de existir a los 71 años. Así lo confirmaron a LA NACION desde su círculo íntimo. En tanto, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes para despedir a uno de los legisladores nacionales más prolíficos que tuvo el país.

El abogado y autor del recordado teorema que puso sobre la mesa el comportamiento y la responsabilidad de los políticos de acuerdo con la cercanía al poder se encontraba gravemente afectado en su salud, luego de haber sobrellevado una internación por neumonía en abril, al mismo tiempo que empezaba a desembarcar la pandemia de coronavirus en Argentina.

La política argentina lo recuerda no sólo por sus aportes a la normativa nacional sino por ser el creador del “Teorema de Baglini” el cual establece que las propuestas extremas de los dirigentes son más racionales a medida que se encuentran más cerca del poder. De hecho, el también ex candidato a gobernador de Mendoza aseguró que el presidente Alberto Fernández cumplió a rajatablas esa premisa desde la campaña hasta que se acercó a la Casa Rosada.

Baglini se postuló a la Gobernación mendocina en 1987, pero cayó frente al justicialista José Octavio Bordón. Sin embargo, tuvo una extensa carrera legislativa y de asesoría política, sobre todo del ex vicepresidente y ex gobernador mendocino, Julio Cobos. En el Congreso, Baglini fue diputado entre 1983 y 1993, mientras que ocupó una banca como senador entre 2001 y 2003. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que se va “un hombre talentoso no sólo para la política sino la abogacía, las relaciones personales, el conocimiento del vino y de la gastronomía”.

Bordón se mostró consternado por la partida de su amigo, a pesar de haber sido uno de sus principales rivales políticos. “Raul fue mi vecino, amigo y colega en la recuperación y construcción de la Democracia. Para mí y para muchos fue el mejor legislador desde 1983. En nuestra competencia electoral por la Gobernación de Mendoza siempre el debate de ideas y la búsqueda de consensos fue el eje”, señaló el ex embajador argentino en Estados Unidos y Chile. “En estos 40 años tuvimos coincidencias y diferencias que en el respeto y el diálogo forjaron una inolvidable y productiva amistad. Su formación, vocación por investigar en profundidad los temas, brillantez y sano humor, son un ejemplo para las nuevas generaciones con vocación política”, destacó “Pilo”.

La salud no le venía jugando buenos momentos al histórico dirigente, conocido siempre como “el gordo”, a pesar de que en la última década tuvo una importante reducción de peso. Sin embargo, este 2020, luego de llegar de un viaje por los Estados Unidos tuvo una afección respiratoria que lo dejó hospitalizado, aunque sus allegados aseguraron que no se trató de coronavirus. “No sabemos si tuvo complicaciones de esa neumonía, pero nunca se confirmó que fuera Covid. Es una pena muy grande para todos su partida”, contó a LA NACION un empresario mendocino, muy allegado a Baglini. “Fue un honor para el país tener un político de esa talla”, agregó.

Durante la mañana de este domingo, las redes sociales comenzaron a hacerse eco del fallecimiento del reconocido político cuyano. Así, los principales referentes del radicalismo argentino recordaron su capacidad y aporte al centenario partido y a la construcción política nacional. Así, Mario Negri, titular del bloque radical en Diputados, se mostró conmovido por la muerte de Baglini. “Es un día muy triste para los que lo conocimos y tuvimos la suerte de tener su amistad. Hoy falleció Raúl Baglini, un dirigente ejemplar de la UCR y uno de los más destacados legisladores que tuvo nuestro país en las últimas décadas. Lo vamos a extrañar mucho. Abrazo a su familia”, posteó el legislador.

También Cobos fue uno de los principales referentes de la UCR que lo recordó este domingo. “Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Raúl Baglini, un gran amigo. Raúl fue uno de los dirigentes nacionales más importantes, lúcidos e inteligentes de la política nacional. Mi acompañamiento a sus amistades y a su familia, en particular a Vero, amiga y colaboradora”, señaló el senador nacional.

En tanto, otros dirigentes mendocinos, como la diputada nacional Claudia Najul, también utilizaron los perfiles de Twitter y Facebook para dar sus condolencias y poner en valor la tarea realizada por el “gordo” durante toda su vida. “Un grande de la política, un grande de la vida. Siempre aprendimos tanto de él. Lo vamos a extrañar y lo llevaremos siempre en nuestro corazón Radical. Abrazo enorme a su familia. Una pena enorme. QEPD querido #RaúlBaglini”, tuiteó la legisladora mendocina y ex ministra de Salud de la provincia.

Baglini será recordado por su postulado, que es replicado constantemente en el análisis político y económico para dejar en evidencia las propuestas que se hacen, muchas veces, con irresponsabilidad.

Su teorema lo puso a rodar el 7 de marzo de 1986 en una reunión de la Comisión Bicameral por la deuda externa y según el registro de sesiones sus palabras fueron:

“Considero que puede enunciarse un teorema sobre la deuda externa, tal como nos enseñaban en la escuela. En la hipótesis se describen los elementos de la realidad que luego formarán parte del teorema. Entre estos elementos de la realidad se halla la deuda externa, que por su significación constituye un tema de análisis diario para los argentinos. Otro elemento dentro de la hipótesis es la existencia de múltiples partidos políticos en el país; uno en el gobierno y los demás en la oposición. Con estos elementos vamos a formular la tesis.Ella indica que la ligereza de las posturas sobre la deuda externa es inversamente proporcional a la posibilidades de acceso al gobierno de un partido político determinado. Es decir que a menor posibilidad electoral de ser gobierno, más ligereza en el planteamiento”.

