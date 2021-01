BUEN GESTO 2020 : Le van a restaurar la antigua F-100 al pulpero de Las Grutas

Cristian Firmapaz le confirmó aun medio de su provincia, que se lo ofreció Ford y que la empresa le dará otro vehículo mientras tanto para que pueda seguir trabajando y un gestor para la transferencia.

“No lo puedo creer, estoy muy contento”, contó Cristian Firmapaz que confirmó que la empresa Ford se comunicó con él para anunciarle que le van a restaurar su vieja camioneta y que mientras se ocupan de su reparación le darán otro vehículo para que pueda seguir trabajando.

“Lo único que me está trabando es el tema de la transferencia”, siguió relatando el pulpero que anunció también que Ford puso a disposición un gestor para ayudarlo a acelerar esos trámites.

“Lástima que no tenían el mismo modelo”, se lamentó el hombre que reconoció que la empresa automotriz se comprometió a reparar su antigua camioneta porque lo que no pueden conseguirle es el modelo exacto que él quería, ya que el pulpero aspira a una camioneta del mismo año, la modelo 1974 que maneja, “que nunca me dejó a pata”.

De hecho, el vehículo lo compró hace un año y medio y él aprendió a manejar con uno de la misma marca pero mucho más antiguo. “Esos modelos son los mejores”, remató.

La imagen del pulpero y su camioneta que se hizo viral.

La pericia del pulpero al volante de su antigua camioneta se hizo viral días atrás cuando un video lo mostró manejando entre las olas del mar cuando fue a buscar leña. Hasta ahora, él mismo se ocupaba de las reparaciones del vehículo.

Fuente : RIO NEGRO

