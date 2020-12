La carta de despedida de María Laura Santillán tras su salida de Telenoche: “Espero volver a contarles las noticias por la tele”

La periodista tuvo su última participación al frente del noticiero el 14 de diciembre

El trabajo de María Laura Santillán en El Trece comenzó hace tres décadas, con exitosos ciclos como Telenoche Investiga y No Matarás. Su gran oportunidad llegó hace 17 años, cuando se puso al frente de Telenoche, histórico noticiero en el que formó una memorable dupla con Santo Biasatti.

Hace ya unos meses comenzaron a circular ciertos rumores que hablaban de la posible salida de Santillán de Telenoche a fin de año. La última vez que apareció al frente del noticiero fue el 14 de diciembre pasado. Al día siguiente su compañero Diego Leuco dijo que ella no se presentó porque “se sentía mal” y dos días después, acompañado por Luciana Geuna, anunció que su colega ya no iba a volver al noticiero.

“Estamos acá juntos porque se vienen nuevos tiempos en Telenoche, y eso también significa cambios. El más evidente en lo inmediato es que María dejará la conducción después de 17 años al frente del programa, 14 de ellos junto a Santo, en los cuales atravesaron todo tipo de noticias y momentos”, dijo Leuco.

Santillán no había tenido la oportunidad de despedirse de su público ni se había manifestado al respecto hasta este lunes. A través de su cuenta en Instagram, la periodista realizó una publicación a modo de despedida y manifestó sus deseos de volver a trabajar en televisión.

“Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas”, comenzó con su descargo la periodista.

En ese sentido, continuó: “Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia”.

La periodista dijo que “fue un honor” haber formado parte de “la mesa cotidiana de cada noche” de su público y de haber “entrado a sus corazones” en rol de conductora de Telenoche.

“Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos”, concluyó.

La publicación completa de María Laura Santillán (Fotos: Instagram)

En cuestión de minutos la publicación superó los tres mil “me gusta” y recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, entre los cuales se encontraban famosos y también ex compañeros de trabajo. La ex modelo Andrea Bursten, la locutora Naza Di Serio, el conductor Martín Salwe, la politóloga Cata de Elía y la panelista Connie Ansaldi fueron algunos de los que le dejaron emojis con forma de corazón a Santillán.

En cuanto a Telenoche, durante el verano contará con la conducción de Dominique Metzger y Federico Wiemeyer. A partir de febrero se pondrá al frente de manera definitiva la dupla de Diego Leuco y Luciana Geuna.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado