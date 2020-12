El trabajo de María Laura Santillán en El Trece comenzó hace tres décadas, con exitosos ciclos como Telenoche Investiga y No Matarás. Su gran oportunidad llegó hace 17 años, cuando se puso al frente de Telenoche, histórico noticiero en el que formó una memorable dupla con Santo Biasatti. Hace ya unos meses comenzaron a circular ciertos rumores que hablaban de la posible salida de Santillán de Telenoche a fin de año. La última vez que apareció al frente del noticiero fue el 14 de diciembre pasado. Al día siguiente su compañero Diego Leuco dijo que ella no se presentó porque “se sentía mal” y dos días después, acompañado por Luciana Geuna, anunció que su colega ya no iba a volver al noticiero. “Estamos acá juntos porque se vienen nuevos tiempos en Telenoche, y eso también significa cambios. El más evidente en lo inmediato es que María dejará la conducción después de 17 años al frente del programa, 14 de ellos junto a Santo, en los cuales atravesaron todo tipo de noticias y momentos”, dijo Leuco. Santillán no había tenido la oportunidad de despedirse de su público ni se había manifestado al respecto hasta este lunes. A través de su cuenta en Instagram, la periodista realizó una publicación a modo de despedida y manifestó sus deseos de volver a trabajar en televisión. Play Diego Leuco se refirió a la salida de María Laura Santillán de Telenoche (Video: El Trece) “Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas”, comenzó con su descargo la periodista. En ese sentido, continuó: “Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia”. La periodista dijo que “fue un honor” haber formado parte de “la mesa cotidiana de cada noche” de su público y de haber “entrado a sus corazones” en rol de conductora de Telenoche. “Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos”, concluyó. infobae-image La publicación completa de María Laura Santillán (Fotos: Instagram) La publicación completa de María Laura Santillán (Fotos: Instagram) En cuestión de minutos la publicación superó los tres mil “me gusta” y recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, entre los cuales se encontraban famosos y también ex compañeros de trabajo. La ex modelo Andrea Bursten, la locutora Naza Di Serio, el conductor Martín Salwe, la politóloga Cata de Elía y la panelista Connie Ansaldi fueron algunos de los que le dejaron emojis con forma de corazón a Santillán. En cuanto a Telenoche, durante el verano contará con la conducción de Dominique Metzger y Federico Wiemeyer. A partir de febrero se pondrá al frente de manera definitiva la dupla de Diego Leuco y Luciana Geuna.

El compositor estaba internado por complicaciones del coronavirus El compositor mexicano Armando Manzanero murió la madrugada de este lunes a los 85 años, víctima de un paro cardíaco y luego de sufrir complicaciones por COVID-19. “Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero”, declaró este lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Lamento mucho su fallecimiento. Además un gran compositor… Le enviamos a sus familiares, amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo, por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México”. En ese momento el presidente dijo que ya no quería seguir con su rueda de prensa diaria de este lunes, misma que finalizó con “Adoro”, un tema de Armando Manzanero. Ricardo Montaner, cantautor argentino naturalizado venezolano, también confirmó esta noticia en su cuenta de Twitter, al dedicarle a su colega y gran amigo el tema que grabaron juntos llamado “Te extraño”. (Twitter) Además, diversos medios nacionales mexicanos y de otros países latinos señalaron que fue la manager del compositor, Laura Blum, quien confirmó el deceso. El cantante enfermó después de inaugurar su museo en Mérida, Yucatán, y su salud se deterioró en cuestión de días y siempre fue considerado como un paciente de riesgo por su edad y la diabetes que padeció por varios años. Siguiendo el protocolo, el cantautor se resguardó en su casa donde le dieron todos los cuidados necesarios como un concentrador de oxígeno propio. Ningún otro miembro de su familia está contagiado, por lo que no se explicaban cómo contrajo el virus. Armando Manzanero (Foto: REUTERS/Ginnette Riquelme) El cantautor fue hospitalizado el pasado 15 de diciembre ante los fuertes síntomas que presentaba de COVID-19, según informó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Posteriormente, Armando Manzanero fue intubado luego de haber sufrido agotamiento físico, el propio compositor accedió a que se le realizara este procedimiento, luego de que los doctores le explicaran su estado de salud. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y el compositor Armando Manzanero (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) El presidente López Obrador también recordó al maestro Manzanero con una anecdota que, resaltó, deja ver la conciencia social que también tenía el compositor . “No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró de que lo habían contratado para amenizar una boda de un político de un país centroamericano, un país pobre, y el qu se casaba era un presidente… y era todo lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo en contra de su voluntad, porque consideraba de que era algo humillante para el pueblo, que tenía a ese presidente, el que se estuviera haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo. Que no sabía de qué se trataba, pensaba que era una fiesta normal… Entonces cuando leí esa entrevista percibí, cómo nunca, que Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo”. El presidente López Obrador y el compositor Armando Manzanero (Foto: Andrés Manuel López Obrador / Facebook) Con más de 400 temas musicales grabados a lo largo de su vida, el reconocimiento a su trayectoria artística con un Latin Billboard y la apertura de su museo en Mérida, Yucatán, así como muchos proyectos aún en puerta, el cantautor Armando Manzanero aseguraba que había llegado a los 86 años sintiéndose en el mejor momento y consideraba que en este 2020 fue “premiado por la vida”. El músico originario de Yucatán confesó que desde hace 15 años dejó atrás la modestia, y no es para menos, él estaba consiente del legado que tenía no sólo en México sino a nivel internacional, ya que más de 50 de sus canciones han sido entonadas en diferentes partes del mundo. Aún en pleno confinamiento por COVID-19 siempre se mantuvo activo, ya fuera al frente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) o componien, porque según decía a la agencia Efe hace unos meses: “Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad”. Armando Manzanero (Foto: Steve Allen) Lo cierto es que el talento que presumió sin empacho durante los últimos años lo forjó desde la cuna. Nació en una familia de músicos el 7 de diciembre de 1935 y fue su padre, uno de los músicos fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén, quien lo condujo hasta que ingresó a los 8 años a la Escuela de Bellas Artes de Mérida. A pesar de que la música estuvo inmersa en la vida de Armando Manzanero desde entonces, fue en 1957 cuando su carrera comenzó formalmente en Mérida, Yucatán, donde se desempeñó como pianista. Tiempo después se trasladó a la Ciudad de México donde se convirtió en uno de los acompañantes más solicitados de los años 60 por intérpretes reconocidos como Lucho Gatica, Pedro Vargas, Carmela y Rafael, Luis Demetrio, Daniel Riolobos y José José, entre otros. Tony Bennet, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Manoella Torres, Fabiola Finkmann… son algunas de las grandes voces a nivel internacional que también han interpretado los temas del gran Armando Manzanero.



