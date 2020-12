CONCORDIA: UNA CADENA DE IRRESPONSABILIDADES , INCLUIDO CASO DE MALA PRAXIS, CONMUEVE LAS REDES SOCIALES

En las ultimas horas un desgarrador relato de un hijo advirtiendo y a la vez denunciando el pesar de un derrotero que culmino con la triste noticia del fallecimiento de su mamá Rita Areguati.

Con autorización de Gonzalo Segovia publicamos y TRANSCRIBIMOS TEXTUALMENTE, este desgarrador relato que circula en las redes sociales sobre la impotencia por el trato irresponsable que recibio su mamá Rita Areguati y posteriormente hacemos una reflexión sobre el deficitario sistema de salud de esta ciudad .

PUBLICADO EN FACEBOOK EL 14 DE DICEMBRE DE 2020

Voy hacer un descargo de lo que paso con mi Mamá porque muchos me preguntan qué le pasó y como, me gustaría que compartan todos porque le puede pasar algún familiar suyo.

Mamá hace un mes y medio empezó con dolores muy fuertes en el estómago se le hinchó la panza mucho y vomitaba y tenia diarrea la llevamos al carrillo la atendieron bien le trataron de calmar el dolor y volvió mandaron a la casa los días siguientes fueron igual entonces empezamos hacerle estudios y a tratar con diferentes médicos porque su dolor era insoportable y nadie nos sabía decir que era, se le hizo una cantidad de estudios durante un plazo de un mes y ella aguantaba su dolor mientras no le decían que tenía unos de los estudios se lo hizo el Doctor Diaz Velez en el Sanatorio Garat una endoscopia más precisamente y le dijo que no tenia nada que era estrés que era algo psicológico nos quedamos un poco tranquilos y la retamos a mamá pobrecita sin saber lo que tenía en realidad.

Los dolores siguieron, no comía nada bajo 10kilos y le conseguimos a través de un familiar una cama en el Masvernat para que la internen y le hagan estudios y le encuentren lo que era.

Acá viene el reclamo mío y la impotencia.

Mamá va junto con mi tía al hospital súper dolorida se fue con toda la Fe que se iba a curar y una Medica de guardia desalmada le dijo que no podía quedarse que no era para internarla y mi mamá lejos de hacer quilombo porque ella era así siempre amor siempre paz se volvió a casa. Los dolores siguieron por 2 semanas más me la lleve a chajari para ver si podía empezar atenderla allá con esperanzas de que le den más bola que sean más humanos y nada.

El jueves pasado en Chajari mamá bastante débil ya me suplicaba que la lleve al hospital que no aguantaba su dolor la lleve la atendieron medio así nomas ella siempre aguantando todo hasta lo ultimo, quedo internada en Chajari solo con suero y calmantes para el dolor y yo hable de nuevo para que la internen en el Masvernat y conseguimos me la traje volando en remis de Chajari y nos toca la misma medica que le dijo que se vaya pero esta vez la atendió después de estar 3 horas en la guardia esperando.

La dejaron toda la noche con un suerito y al otro día recién le hicieron estudios. Sinceramente me encontré el viernes con mi mamá bastante mal de como yo la dejé, muy fría con sus piernas arrolladas por la infección que tenia. Le hicieron una tomografía y de ahí pasó al quirófano de una.

Nosotros sorprendidos esperando que nos den el parte médico porque no entendíamos porque tanta gravedad. Cuando sale el Medico nos dice que mamá se le había perforado el intestino eso hizo que se le infecte todo el cuerpo, claro después de un mes y medio de andar así la infección fue tan grande que la dejó casi sin signos vitales, el doctor fue duro y claro nos dijo que tenía muy pocas posibilidades que estaba casi sin signos vitales que de 10 se morían 6 tenía una infección muy muy grande en su cuerpo.

Pero todo esto se hubiera evitado si cuando fue por primera vez al Masvernat la hubieran atendido como corresponde o si el doctor del Garat hubiera recomendado otro estudio pero no le dijo que era algo psicológico.

La bronca más grande es que la médica de turno la mandó a casa viendo como mamá estaba, yo sinceramente no se el nombre ni quiero saberlo lo único que digo es que si se enteró que mamá falleció ……. y que era la misma que fue hace dos semanas atrás y ella le dijo que se vaya que culpa de ella hoy no la tengo conmigo.

Que Dios le dé paz en su corazón porque la culpa que debe tener es horrible porque la verdad como médica deja mucho que desear, y como ser humano más todavia porque lo que hizo es abandonar a un paciente a su suerte. Ojalá y Dios la perdone.

Compartan esto para que no les pase a sus familiares porque a mi me falta una gran parte de mi vida hoy por culpa de esta mala médica, mala persona, mala profesional.

PREGUNTAS Y REFLEXION Ciertamente podemos pensar en la insensibilidad de pseudos profesionales, pero tambien habla a las claras de la irresponsabilidad de algunos y del desinterés por agotar todas las instancias o protocolos, cosa que si pasa en la mayoría de los centros de salud del país . Las autoridades de salud no realizan auditorias y/o aplicación de protocolos de atención medica ? puede ser que los ciudadanos seamos tratados como simples objetos de una transacción, en la prestación del servicio de atención primaria de la salud ? . En esta provincia , un gobernador que fue Ministro de Salud , no recuerda estas problemáticas ?, se preocupó en algún momento en exigir calidad en la atención medica ? en todos los nosocomios dependientes de la provincia , por este y muchos casos mas creemos que no , que no por no sabe o no puede delegar responsabilidades en cargos políticos de favor. A un mismo gasto en salud de la población es tan difícil exigir calidad ?, responsabilidad y control en la gestión de salud , si se encuentran desbordados es tan complicado reforzar las guardias habiendo tanta gente con ganas de trabajar en serio ? . En definitiva tambien es responsabilidad política. Existiendo en la actualidad una diversidad de herramientas de diagnostico es posible que la sociedad acepte mansamente tal irresponsabilidad como en este y otros

muchos casos , hoy se debe poner un freno para que no siga siendo repetitivo el desprecio por los ciudadanos que concurren a un centro de salud.

Por ultimo quien le devuelve a Gonzalo poder creer en la responsabilidad de un medico ? Existirá un fiscal que actué de oficio ? la pregunta queda para usted lector .

Nota : Analisis Litoral

