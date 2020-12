Un fallo a favor del periodismo de investigación Caso D’Alessio: la Cámara Federal de Mar del Plata redujo los procesamientos de Stornelli y desvinculó a Santoro

En una resolución de más de 170 páginas, los jueces del tribunal Eduardo Jimenez y Alejandro Tazza sostuvieron que con la prueba reunida por Ramos Padilla “no ha sido posible de probar mínimamente, los hechos atribuidos a Santoro solo podrían encuadrarse dentro de un neutral ejercicio de su actividad profesional, la que –con aciertos o equívocos- no permiten por sí solos –ni aún en el contexto circunstancial referido- considerarlos como contribuciones delictivas a un plan criminal orquestado para extorsionar al empresario Mario Cifuentes”. Un criterio similar usaron con el caso de la supuesta coacción del ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat.