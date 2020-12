Los rusos desconfían de la Sputnik V: los centros de vacunación contra el COVID-19 están vacíos

Pese a que Rusia es uno de los países con más altos índices de contagio, la población prefiere mantenerse alejada de los vacunatorios. Vladimir Putin todavía no se inoculó la dosis

Cajas con las dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, conocida como Sputnik V, en la compañía BIOCAD que las desarrolla (Reuters)

MOSCÚ – El personal del Policlínico No. 5 de Moscú, con las jeringas listas, esperó la anunciada inundación de personas tras el lanzamiento esta semana de la primera fase de vacunaciones masivas contra el coronavirus. Y esperó. Y esperó un poco más. Filas de asientos vacíos se alineaban en la sala de espera . Los miembros del personal, con poco que hacer, debatieron incluso sobre dónde poner un pequeño jarrón de flores rosadas secas.

Con el fuerte aumento de los casos de coronavirus en Rusia, las autoridades confían en la vacuna Sputnik V del país como respuesta a la crisis, y abrieron la vacuna al público incluso antes de que finalice los ensayos de Fase III . En el primer grupo, los trabajadores sanitarios y los profesores pueden iniciar el tratamiento de dos dosis.

Pero parecía haber más escépticos de las vacunas que adeptos en la primera semana en Rusia, luchando con el cuarto mayor número de casos con más de 2,5 millones.

Las razones se basan tanto en la historia de Rusia de cautela ante las autoridades como en las teorías conspirativas que circulan por Internet y los negacionistas de la pandemia, lo que refleja gritos de protesta similares contra las vacunas en los Estados Unidos, Alemania y otros lugares.

Las autoridades rusas tampoco ayudaron a su causa emitiendo mensajes confusos sobre si los vacunados deben evitar el alcohol durante semanas.

“No confío en eso”, dijo la estudiante de ingeniería mecánica Lia Shulman, de 21 años, “porque siempre mienten. Si el gobierno te dice que hagas algo, debes hacer lo contrario”.

Rusia se apresuró a registrar su vacuna en el verano antes de que fuera evaluada por completo en los ensayos , lo que puede haber alimentado las dudas del público. Pero el escepticismo profundamente arraigado sobre las promesas oficiales se remonta a la época soviética. Muchos rusos simplemente no compran la imagen optimista de la vacuna pintada por las autoridades sanitarias.

“No quiero que me vacunen ni mis padres”, continuó Shulman. “La mayoría de mis amigos son iguales”.

En el Policlínico No. 3 de Moscú, los sofás beige con capacidad para 20 estaban vacíos esta semana. En otra clínica de Moscú, la No. 3 Branch 2, la mañana transcurrió sin que nadie se presentara para una inyección.

En un esfuerzo por vender la vacuna al público, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, y miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, la recibieron. El presidente Vladimir Putin no pudo recibir la vacuna como voluntario de prueba y haría un anuncio antes de recibir una inyección, dijo el portavoz Dmitry Peskov.

El presidente Vladimir Putin anunció la aprobación de la vacuna Sputnik V para combatir el coronavirus. El mandatario todavía no se inoculó la dosis contra la COVID-19 (Reuters)

La participación poco entusiasta puede significar una cautela inicial hasta que se obtenga más información del ensayo de fase III. Pero si el desaire dura meses, podría ser un gran revés en los esfuerzos de Rusia por controlar la pandemia.

Los líderes de Rusia ven la vacuna Sputnik V como un ejemplo del poder científico ruso, a la par de las vacunas desarrolladas en Estados Unidos, Europa y China.

El Fondo Ruso de Inversión Directa, que invirtió en la vacuna, dice que más de 40 países han mostrado interés y que hay pedidos globales de 1.200 millones de dosis . El primer ministro Mikhail Mishustin predijo el miércoles una demanda global “explosiva” de Sputnik V.

Los medios estatales rusos han lanzado propaganda positiva sobre la vacuna desde el verano, pero muchos rusos siguen sin estar convencidos .

Shulman, entre otros, sigue estando en duda sin datos claros de los ensayos. La mayor parte de la información ha sido anunciada por funcionarios gubernamentales o comunicados de prensa de los desarrolladores de vacunas. “No he visto los resultados [del Sputnik], así que no confío en ellos”, dijo.

Hasta ahora, los científicos rusos han publicado solo los resultados de la Fase I / II en la revista médica británica Lancet. Los funcionarios rusos dicen que la eficacia de la vacuna Sputnik V supera el 95% y es segura.

El gigante farmacéutico anglo-sueco AstraZeneca y la Universidad de Oxford se convirtieron el martes en los primeros en publicar un artículo revisado por pares en The Lancet sobre un ensayo de vacuna completo que muestra una eficacia del 70%, aunque es posible que se necesiten más ensayos para ver qué tan bien funciona para las personas mayores de 55 años.

El 4 de diciembre, la alcalde de Moscú, Anastasia Rakova, dijo que 20.000 personas habían recibido ambas inyecciones de la vacuna Sputnik V como parte de los ensayos de fase III. De ellos, 272 contrajeron el virus. No hubo efectos secundarios graves, dijo. El ensayo aleatorio doble ciego incluye a 40.000 voluntarios de 18 años o más, una cuarta parte de los cuales reciben el placebo. En total, se están desarrollando otras 25 posibles vacunas rusas más allá del buque insignia Sputnik V, dijeron las autoridades el miércoles.

Una encuesta realizada por el Centro Levada en octubre encontró que el 59% de los rusos consultados no estaban dispuestos a vacunarse. Otra encuesta realizada en octubre, encargada por el partido gobernante de Putin, Rusia Unida, encontró que el 73% de las personas no planeaban vacunarse y el 11% no creía en la existencia del coronavirus, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

Una encuesta de Gallup el mes pasado dijo que el 58% de los estadounidenses recibirían una vacuna, frente al 50% de septiembre.

El Policlínico No. 68 de Moscú tenía 1.050 dosis de vacunas listas el martes. El Departamento de Salud de la ciudad de Moscú alineó a cuatro clientes de vacunación allí para entrevistas en un evento el martes para medios extranjeros y locales.

Una enfermera procede a inyectar a un joven con la vacuna Sputnik V en una clínica en Moscú. Los centros de vacunación están vacíos en Rusia por la desconfianza que despierta el desarrollo entre su población (AFP)

Natalia Piskaryova, de 41 años, que trabaja en un hospital infantil, quería la vacuna porque tenía amigos y familiares que murieron por el coronavirus. “La mayoría de los jóvenes no confían en la vacuna y no creen en la vacunación”, dijo. “Pero también hay algunas personas de mediana edad. Creo que es irresponsable no dársela”.

Con la baja participación, algunas clínicas están admitiendo a cualquiera que se presente . En el Policlínico No. 3 de Moscú, Branch 2, a cualquier menor de 60 años que cumpliera con los criterios de salud se le dijo que podía recibir la vacuna.

Sergei Dolya, de 47 años, que se formó como físico, se aburrió de su negocio mayorista de venta de equipos de audio hace 15 años y lo vendió para convertirse en un bloguero de viajes con su propio programa de televisión de viajes. Está desesperado por recibir la vacuna para poder volver a la carretera. El problema es que no es médico ni profesor.

Se registró en el sitio web oficial de vacunación, notó que había muchos lugares vacantes para las citas de vacunación y escribió una carta de apariencia oficial, declarando que era Sergei Dolya, empleado de Sergei Dolya y sellándola con su sello comercial oficial. “Estaba pensando que me dirían que regresara en un par de meses cuando esté disponible para todos”, dijo.

En el centro de vacunación, una enfermera le preguntó si era médico o profesor.

“Dije, ‘doy charlas a los escolares’”, dijo, citando sus apariciones ocasionales en la escuela.

Eso fue suficiente. Nadie incluso pidió la carta.

Resultó que tuvo que esperar. Cada vial de vacuna es para cinco personas y debe descongelarse inmediatamente antes de inyectar la vacuna.

“Tuve que esperar allí una hora para que entraran otros cuatro”, dijo. “Decían que esperaban mucha más gente y que deberíamos traer a nuestros amigos porque hay muchas vacunas y básicamente de todo, pero no hay suficientes personas dispuestas a hacerlo”.

Algunos rusos también pudieron desanimarse por el consejo oficial de evitar el alcohol durante tres días después de cada inyección. Pero Alexander Gintsburg, director del centro de investigación estatal Gamaleya que desarrolló el Sputnik V, declaró que “una sola copa de champán nunca hace daño a nadie”.

Varios funcionarios sugirieron el martes que los rusos tendrían que renunciar al alcohol y fumar durante 42 días después de la vacunación, una declaración que fue rápidamente rechazada.

En el Policlínico No. 5, el personal de seguridad intentó evitar que los reporteros de The Washington Post visitaran la sección de vacunación.

“¡No los dejes entrar!”, dijo una anciana funcionaria de seguridad cuando un médico accedió a permitir la entrada de los reporteros del Post. “¡Sabemos cómo será! Ellos comenzarán a hacer preguntas y luego habrá problemas”.

Irina Ushatkina, de 59 años, enfermera, se enoja cuando ve a personas que viajan en el metro sin máscaras. “Los miro, y a veces los más responsables se los ponen”. Algunas de sus amigas no creen que la enfermedad sea grave.

“Algunas personas dicen que la enfermedad fue inventada y que todo es parte de algún tipo de complot internacional”, dijo Ushatkina. “Bueno, ¿qué puedes decir a eso? Yo digo que hay tantas muertes. ¿De qué tipo de conspiración internacional estás hablando?’”

Un grupo de noticias ruso de Telegram, Podyom, publicó fotografías de folletos contra la vacunación que circulaban en Moscú que llaman a las vacunas el “renacimiento del fascismo” y sugieren que son una especie de arma de destrucción masiva.

La médica en jefe del Policlínico No. 68, Natalia Kuzenkova reconoció que la gente era cautelosa. Pero cree que muchas personas mayores de 60 años quieren la vacuna en Rusia, pero aún no son elegibles.

“Si la vacunación tiene éxito, espero que podamos terminar este maratón pandémico”, dijo. “Mi objetivo es explicarle a la gente que podrían morir si no se vacunan”.

(C) The Washington Post.-

