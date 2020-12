Michelle Bachelet confirmó que el régimen de Maduro amenazó a los venezolanos con perder beneficios sociales si no iban a votar

La semana previa a la votación, con la que el chavismo intenta retomar el control del Congreso, estuvo. Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, pidió que despidan a los empleados que no voten . Previamente, Diosdado Cabello dijo en un mitin: “ El que no vota, no come . Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”.