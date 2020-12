Cierra el emblemático Hotel Salto Grande en Concordia

A través de una nota, enviada a la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, los propietarios del Hotel Salto Grande comunicaron el cierre definitivo de la empresa.

“El directorio del Hotel Salto Grande S.A quiere informar el cierre definitivo del establecimiento hotelero y gastronómico después de más de 50 años ininterrumpidos”, indicaron.

Además, explicaron que “el motivo de la decisión tomada se fundamenta en la imposibilidad de continuar desarrollando la actividad comercial en el contexto de la pandemia de Covid – 19”.

En un escenario de total incertidumbre la empresa continuó honrando sus compromisos y priorizando los puestos de trabajo, pero luego de 9 meses de inactividad total nos vimos en la necesidad de llegar a este difícil momento”, señalaron luego.

“Agradecemos profundamente el apoyo de nuestros empleados, clientes, proveedores, accionistas y la comunidad de Concordia”, finalizaron.

De este modo, luego de varios días de rumores, desde el hotel confirmaron, durante el mismo día en el que se abre la temporada turística, que cerrarán de manera definitiva.

La nota enviada a la Asociación Hotelera

“Un gran golpe”

Tras una reunión en la que se dio el anuncio formal Leandro Lapiduz, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, contó a El Entre Ríos: “Acaba de cerrar sus puertas definitivamente el hotel Salto Grande, un hotel fundado en la década del 60 por la familia Massut que toda la vida trabajó por la comunidad de Concordia con honestidad. Una escuela de dirigentes que supieron invertir y emplazar, casi en frente de la plaza principal un hotel 4 estrellas”.

“Dejaron casi 50 puestos directos en la calle. Ya hicieron un convenio laboral y los colaboradores no tienen más trabajo. El hotel se va a cerrar y queda a consideración del directorio lo que harán”, aseguró.

Lapiduz no pasa por alto el momento en que se da este anuncio. “Paradójicamente a la apertura del turismo en la provincia, el hotel Salto Grande, un hotel emblemático en la provincia, con características que en su momento no abundaban, cierra sus puertas. Yo lo dije el 18 de marzo, y en la plana nacional lo decían, y Luis Barrionuevo también adhirió, que si no había un salvataje histórico por parte del gobierno nacional, el 40% de los emprendimientos iban a cerrar, dejando ese mismo porcentaje de trabajadores en la calle”, indicó.

Además, el dirigente se refirió a la falta de respuestas del Estado a un sector que está profundamente afectado por la pandemia. “Es una pena, para mí como dirigente es un golpazo, siento importancia por no haber podrido traccionar en ningún plano. No hay nadie que se haya acercado, hace algunos días hubo una noticia falsa del cierre y ningún político, de ningún estamento siquiera llamaron a la familia, por lo que entendemos que hay una apatía total con gente que fue fundadora, el hotel Salto Grande es un pedazo de la ciudad y de la provincia”, mencionó.

“Este cierre contribuye con el declive que tiene la ciudad de Concordia en cuanto a la oferta turística. Una ciudad que alega querer ser una ciudad con turismo y hoy se queda prácticamente sin oferta hotelera que supere las 3 estrellas. Una ciudad que dice ser pujante se queda sin hoteles de más de 3 estrellas, es un gran golpe”, concluyó.

Comunicado oficial de la Asociación Hotelera

La asociación hotelera y gastronómica de concordia y la región comunica a toda la comunidad la triste noticia del cierre definitivo del hotel Salto Grande.

Luego de una reunión entre Maximiliano Masut y Felipe Rodríguez (Miembros del directorio) con Leandro Lapiduz Presidente de la AHGC, son ellos mismos que confirman la triste noticia.

35 Puestos de trabajo de relación directa más un gran número de contratados temporales quedan hoy sin trabajo siendo ya confirmado el despido de los mismos.

Fundado en la década del 60, la familia Massut impulso su construcción en una Concordia pujante que veía nacer la represa de Salto Grande.

100 habitaciones lo convertían en el hotel más grande de la costa del Uruguay.

Desde la entidad, transmitimos la gran frustración de los dirigentes que hicieron lo posible para gestionar lo que el presidente Lapiduz nombraba como “un plan de salvataje histórico para una crisis histórica”, lamentablemente la apatía del ejecutivo en el plano nacional no dieron una respuesta a la medida del problema que trajo la pandemia y tanto la FEHGRA como UTHGRA advertían que un 40% del sector no sobreviviría si no había un plan acorde de rescate.

El cierre del hotel Salto Grande junto con varios cierres anteriores, contribuye al deterioro a pasos agigantados de una ciudad que sueña con tener turismo. Ya casi sin oferta que supere las 3 estrellas, somos un destino que cuenta con ciudades aledañas donde hoteles 4 y 5 estrellas se levantan dando valor agregado a las bondades naturales.

La ayuda no fue suficiente…. el pronóstico se cumplió… un histórico murió…

Leandro Lapiduz (Presidente – Vice Presidente EMCONTUR)

Carlos Haure (Secretario)