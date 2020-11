FACIL DE DECIR , DIFICIL DE HACER , CUANDO LA INOPERANCIA ES PANDEMIA

Es fácil proponer , contar e imaginar una futura gestión, como cuando el actual gobernador de Entre Ríos , prometía un cambio cualitativo para esta provincia.

Un joven contador, allá por los 90 se preparaba para su desempeño profesional, capacitándose sobre el desarrollo productivo regional , mediante un posgrado en el Uruguay .

Quizás no se animo o no tuvo las suficientes ganas de planificar, ni delegar en funcionarios de poca monta , el desarrollo productivo provincial , no solo en su ciudad natal , sino que tambien se le esta pasando el tiempo de concretar obras trascendentales en lo que lleva de gestión para esta provincia.

Entre Ríos posee un perfil productivo envidado por otras provincias, con diversidad de vectores algunos con incipiente desarrollo. solo basta observar lo propios números de la provincia para darse cuenta de que nunca se aplicaron, políticas serias y sustentables.

Diseñar y proponer diversas alternativas en la planificación de la matriz productiva de la provincia , debería haber sido una de las principales consignas en el comienzo de su primer gestión de gobierno, puesto que supo aliarse al gobierno de cambiemos y al actual lo que simplemente explicitando un plan creíble podría haber cumplido sobradamente los objetivos .

En realidad, bien se podría decir que asistimos a la peor crisis que sufre el país, lo cual involucra tambien a esta provincia un caso basta para muestra de la ineficiencia del accionar de gobierno : Es la gestión que lleva adelante Concordia, para concretar un Aeropuerto de carácter internacional ( con un crédito USD 37 millones otorgado por el BID mediante el decreto 460/2019, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó las herramientas administrativas correspondientes para que el gobierno de Entre Ríos proceda a la toma del crédito que financiará este proyecto. ) para dar salida a la producción regional y otorgarle posibilidades de expansión a una diversidad de industrias, al procesos de licitación se le dio inicio el 16/10/2020 y la apertura de sobre sera el lunes, 30 de noviembre de 2020. Cabe recordar que este crédito fue aprobado el 23 FEBRERO, 2018 por ello el cuestionamiento de lo ineficaz de la gestión provincial .-

EL PROGRAMA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA REGION DE SALTO GRANDE incluye tambien un crédito de USD 8 MILLONES fomento para la producción regional (región de Salto Grande que incluye a los productores del departamento Salto R.O.U) ; para este ultimo el gobierno provincial ya habría comenzado a gastar a cuenta en varios “clúster operativos ” dentro de la entidad CAFESG , actualmente presidida por el profesional multipropósito Ing Luis Benedetto quien por estos días tambien conduce la delegación Argentina de CTM, quien tendría pretensiones de postularse como Intendente de la ciudad de Concordia .

“Es una buena noticia y perfecciona el trabajo que desde el Gobierno de Entre Ríos venimos realizando, junto a los municipios, para acceder a un crédito internacional que nos permita dinamizar y fortalecer el desarrollo regional”, señalaba el por entonces ministro de Planeamiento provincial, Luis Benedetto. El funcionario aseguraba que era “un reconocimiento al trabajo arduo, comprometido y sumamente profesional que hemos llevado adelante desde el gobierno provincial para avanzar en obras de infraestructura. Creemos que esto será una plataforma de inserción y ampliación de las potencialidades de nuestra provincia en la región y el mundo”.

“Este crédito ha sido gestionado íntegramente por el gobierno entrerriano, el proyecto tiene una visión integral, con una serie de componentes que permitirán el desarrollo turístico, productivo y de conectividad de toda la región de Salto Grande”, explicó Benedetto.

A su vez, se planteaba que beneficiaria a la población y sectores productivos de los departamentos entrerrianos de Concordia, Federación y Santa Ana y a las empresas del sector turístico de Concordia, Federación y Colón.

Para el Aeropuerto se pretendía como los principales objetivos que se pretenden lograr con este importante proyecto se encuentra la integración productiva a través del fomento de encadenamientos productivos binacionales en la industria citrícola, de arándanos y el turismo.

Por ultimo se conoció por estos días que podría concretarse en Concordia, un subsidio del gobierno nacional para la construcción de una nueva terminal ómnibus, por lo que podría decirse – no se puede concretar una obra con los recursos correspondientes disponibles para una terminal aérea imprescindible para el desarrollo regional y la inoperancia burocrática esta de fiesta , o bien estos fondos tomaron otro destino .- Y por otro lado con mucha alegría se anuncia otra obra muy requerida para esta ciudad.

La pregunta es ¿ deberá esperar ” la oportunidad política” para un pronto llamado a licitación de esta obra tan esperada por los habitantes de Concordia ?

Así son las incoherencias de la política y de los políticos en esta provincia y en el país, pura sarasa y escasos resultados.

NOTA: De la redacción Análisis Litoral

