Bhal y Romero han hundido a Paraná en la desidia y la violencia!!!

Sin dudas lo que estamos viviendo es un momento lleno de contradicciones desde el punto de vista de lo que esta pasando en la ciudad capital, los controles a la sociedad civil se vieron incrementados; ciudadanos multados por no cumplir cuarentena negocios fundidos, empresas quebradas, un panorama negro ha trascurrido hasta esta altura del año.

Pero desde dos lugares clave a la hora de la gestión de la cosa publica como lo es el ministerio de gobierno y el ejecutivo municipal solo se generaron contradicciones que perjudicaron a los ciudadanos a contrapelo de los discursos del gobierno “Paraná se hundió en una ola de violencia asesinato robo y la venta de droga”…

Se recrudeció estos últimos meses el nivel de salvajismo de las personas que delinquen, asesinos tipo sicarios, por las calles de los barrios en la capital provincial. Se develaron este fin de semana con la muerte de 3 personas a sangre fría al mejor estilo de los “carteles mexicanos” algo nunca antes visto y están en todos lados .

Sin dejar de lado la “situación Sanitaria” que no afloja, la Pandemia sigue su ritmo día tras día. Llama la atención la inacción de dos funcionario clave como lo son la Ministra Rosario Romero y el Intendente Adan Bhal conocedores del tema por su largo paso por el “ministerio de gobierno” que tiene a cargo las fuerzas del orden. Parece ser que no se hablan entre ellos porque uno tiene al personal policial haciendo multas de transito o persiguiendo fiestas clandestinas, ni hablar de los empleados municipales estigmatizados por el ejecutivo.

Mientras que la ministra celebra el “juicio por jurado” que garantías tienen desde el jurado? que garantías le brinda el estado a los convocados a tan noble embestidura si en la ciudad se vive un caos imperante olas de violencia que se recrudece y el estado no esta presente, no será el momento de dar un paso al costado para algunos funcionarios que mas debemos tolerar los ciudadanos que con nuestros impuestos le pagamos sus aventuras políticas y ahora los resultados están a la vista.

Darío Báez “Consenso Federal” Entre Ríos

