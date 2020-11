“Robamos”, la increíble confesión de María Eugenia Bielsa

En medio de un fuerte escándalo, muy cuestionada por su accionar en relación a la toma de tierras, fue desplazada María Eugenia Bielsa como ministra de Hábitat y Vivienda.

En las últimas horas, se conoció una grabación en la que admite sobre la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner: “Voy a ser sincera, robamos”.

En ese video, filmado antes de la formación del Frente de Todos, Bielsa habla en confianza con sus partidarios y afirma que “el espacio que lidera Cristina tiene que estar, porque la quiero mucho y porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen”.

Y pone reparos al kirchnerismo de una manera explosiva: “Voy a ser sincera, me duele en el alma ir y sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos… robamos, robamos, y esto perdónenme que lo diga así: robamos… y no hay que robar en la política”.

“Yo no voy a condenar quién es ladrón y quién no es ladrón porque no estuve, no manejé las cajas de cada uno. Pero la verdad, a mí me duele mucho cuando me tengo que sentar y primero me miran, en algunos sectores, y dicen: ‘A ver, explicala a Cristina, a ver… explicalo a De Vido'”, dispara la ahora ex funcionaria en el video.