Diego Cabot y Daniel Enz denunciaron amenazas y agresiones por investigar la corrupción. Fernando Ruiz llama a recuperar la confianza de la sociedad en el periodismo

"En este momento hay 180 de los mejores abogados penalistas del país a los que les están pagando en negro y en dólares para desvirtuar mi trabajo periodístico", denunció Diego Cabot el viernes 6 en el 15to Congreso Internacional FOPEA de Periodismo. El periodista de La Nación, autor de las investigaciones de "los cuadernos" y de las compras estatales con sobreprecios en el marco de la pandemia, detalló las agresiones, amenazas y robos que sufrió como intento para amedrentarlo y frenar su tarea. VER VIDEO COMPLETO Daniel Enz, director de revista Análisis y autor de 15 libros en los que ha denunciado tanto la corrupción del poder como los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica, relató también las intimidaciones de las que son víctimas él y su familia en represalia por sus investigaciones periodísticas. VER VIDEO COMPLETO En el acto de inauguración del congreso, el jueves 5, Fernando Ruiz, presidente de FOPEA, se refirió a los intentos por desacreditar a los periodistas y también a la necesidad de recuperar la credibilidad en el periodismo profesional. "Esa es la mejor forma de defender a los periodistas argentinos: volver a rodearlos del apoyo de la gente. Eso es lo que más nos protegerá de los ataques de todo tipo, los que nunca van a cesar.", señaló Ruiz. Y agregó: "Todo periodismo debe ser comunitario en el sentido de que tiene que estar pensado desde y para la comunidad. No se trata de destruir el horizonte, sino de construirlo. Por eso no queremos un periodismo que choque dos veces con la misma grieta. El sensacionalismo histérico es un pincel que pinta todo de negro y no deja espacio para la esperanza. Y sin esperanza la sociedad no tiene futuro". Adjuntamos el texto completo de su mensaje, que también puede verse en video INAUGURACIÓN 15to CONGRESO A pesar de las dificultades que presentó la pandemia, FOPEA tuvo una actividad intensa este año, no solo en la defensa de la libertad de expresión, sino en la capacitación constante de los periodistas para enfrentar los nuevos desafíos de la profesión. Paula Moreno Román, vicepresidenta de FOPEA, hizo un relato de las decenas de actividades que el Foro de Periodismo Argentino realizó y sigue realizando en 2020, en las que participaron cientos de periodistas y estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicación de todo el país