Nancy Pazos recordó una anécdota con Mauricio Macri y lo destrozó

Invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), Nancy Pazos recordó una anécdota sobre su exmarido, Diego Santili y Mauricio Macri en un casamiento y el fuerte exabrupto que ella le dijo al expresidente de la Nación por un comentario que hizo.

Durante la sección Punto de encuentro, Andy.Kusnetzoff pidió que pasaran al frente “los que pagan el precio por decir lo que piensan. Nancy Pazos adelantó un paso y recordó un picante cruce que tuvo con Mauricio Macri en el casamiento del hermano de Horacio Rodríguez Larreta cuando hablaban de política.

El conductor le recordó el paso de Diego Santilli, su exmarido y padre de sus tres hijos, por el programa e hizo referencia a un exabrupto que ella le infirió al exjefe de Estado argentino. “Le dije cosas fuertes”, anticipó la conductora de Rock and Pop. Y siguió: ” (Macri) estaba queriendo ser candidato a presidente y tenía un plan A. Yo le decía, ‘mirá, tenés que tener un plan A, B, y tenés que buscar gente en el interior”, rememoró.

En esa misma línea, la periodista añadió: “Entonces, en determinado momento le digo: ‘Bueno, cuando quieras hablamos de política, pero siempre que tomes mi palabra como de Nancy Pazos, no de la esposa de Santill’. Entonces me dice: ‘No, no, si cuando vos hablás yo siento que habla Nancy Pazos, el problema es que cuando habla él no sé si habla Nancy Pazos o Santilli'”.

Esto hizo que Pazos le lanzara filosa: “Y ahí lo miré y le dije: ‘Vos no podés ser tan hijo de put…’“.

“Le dije: “la verdad sos un horror, el tipo labura a full para vos y lo ninguneás de esa manera. Disculpame, me voy a bailar con el mejor de la fiesta, que obviamente es mi marido, no vos, y me fui'”, añadió la periodista, flamante panelista del nuevo programa de Florencia Peña en Telefe, sobre el incómodo episodio.

Para cerrar su relato, Nancy mencionó el libro “Hermano”, que reproduce más de 17 horas de entrevista entre Mariano Macri y el periodista Santiago O’Donnell. “El libro donde el hermano cuenta un montón de cosas de Mauricio, la verdad es que tenía unas características personales muy espantosas. Fue muy maltratador de la gente que laburaba para él. Concretamente, yo viví el ninguneo a Diego (Santilli) como vi el ninguneo a otra gente”

Continuando con su embestida, reconoció: “Terminé detestándolo pero por cómo lo maltrataba. Era desconfianza… Diego en ese momento era presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sacaba 80 mil leyes. Y una vez, convocó a dos o tres legisladores de la oposición y les dijo ‘¿por qué le votan las leyes a Santini?’ Un horror”, cerró indignada.

A su vez, diferenció a Rodríguez Larreta de Macri y elogió su forma de trabajo: “Para que quede claro, Horacio, a quien le tengo un respeto intelectual, político y personal, tiene un estilo muy diferente al de Mauricio. Por trabajo, porque se labura todo, creo que nunca vio una reposera en su vida -dijo chicaneando a Macri- y sabe de construcción colectiva”, cerró.

Nancy Pazos se quebró al hablar de la muerte de su madre

Luego, cuando el conductor pidió que pasaran al punto de encuentro “los que lloraron en la pandemia”, Nancy se quebró al recordar a su madre, quien falleció por Covid-19 en septiembre. “Se murió estando en casa, la contagié yo”, arrancó diciendo previamente a pedir un minuto porque apenas podía hablar. “Es una enfermedad muy culposa también. Por eso está bueno que haya mucha responsabilidad”, agregó.

“Mamá estaba viviendo en casa hace siete meses, tenía demencia senil y no pudimos evitarlo. Se murió en tres semanas. Estaba re bien. Cuídense, porque realmente te sentís muy mal aunque hayas hecho todo lo posible. Es muy feo”, dijo la periodista envuelta en lágrimas.

“Últimamente, está todo el mundo como perdiéndole el miedo. Y no está bueno, porque la verdad que la gente se muere. Ahora estamos bajando el nivel de pandemia, pero estamos en el pico de muertos. Y casi como que no nos damos cuenta”.

“El COVID no está más en la tapa de los diarios. Porque, además, ahora está siendo fuerte la pandemia en el interior. Y acá estamos todos subidos a la ola de que se abran todos los comercios y que sintamos que no pasa nada. Pero no, es algo realmente fuerte desde todo punto de vista”, señaló Pazos.

Por último, Kusnetzoff se refirió al alejamiento de la periodista y conductora de las redes sociales en ese momento debido a la “falta de sensbilidad”, recordando que Nancy fue fuertemente repudiada luego de que ella misma contara que rechazó que trataran con plasma a su madre.

“Fue terrible, porque además hubo decisiones a tomar. Mamá estaba internada en el Argerich. Y, como ella tenía demencia senil, no le correspondía respirador. Uno cree que puede todo, pero no se puede. Y era lógico. Yo a veces escucho casos en los que dicen que tienen una enfermedad terminal y que no les van a poner respirador porque les agarró COVID”, concluyó Pazos.

Me gusta: Me gusta Cargando...