Elecciones EEUU 2020: Biden derroca a Trump | Resultados y últimas noticias

Biden: “Vamos a ganar esta carrera”

Joe Biden ha comparecido de nuevo este viernes en público y, aunque no ha podido dar aún el discurso de victoria que se anticipaba ya que prosigue el recuento, ha vuelto a mostrarse convencido de que se impondrá. “Vamos a ganar esta carrera”, ha dicho.

Como ya ha hecho en sus declaraciones públicas de las dos jornadas anteriores Biden ha hecho una llamada a la calma y la paciencia mientras se sigue el proceso de contabilización de votos. Y también ha vuelto a comprometerse en asegurar que se cuentan todos las papeletas. “Representan votos y voces de gente con un derecho fundamental de que se oiga su voz”, ha dicho. “La democracia funciona. No me importa cómo la gente quiera pararla, no lo permitiré”, ha asegurado también, en una referencia tácita a los esfuerzos de Donald Trump por paralizar o anular el recuento de votos por correo.

Tras repasar las ventajas en Pensilvania, Nevada, Arizona y Georgia, estos dos últimos estados que los demócratas no ganan desde hace más de dos décadas, Biden ha recordado que él y Kamala Harris han recibido 74 millones de votos, cuatro más que Trump y Mike Pence y más que ninguna otra candidatura en la historia. Y ha asegurado que la gente “ha elegido cambio” y le ha dado un “mandato para acción en coronavirus, economía, cambio climático y racismo sistémico”.

En la intervención en Wilmington (Delaware) Biden ha tenido un tono ya de presidente electo. Ha reconocido el momento de polarización y tensión que vive el país y ha hecho una llamada a la unidad. “Podemos ser oponentes pero no somos enemigos, somos americanos”, ha dicho, antes de urgir a “dejar atrás la rabia y la demonización”. “No tenemos tiempo que gastar en guerra partidista”, ha asegurado también, afirmando que los ciudadanos “quieren que el vitriolo salga de nuestra política”.