Cómo será la nueva AUH: se suman 1 millón de niños y no habrá más tope de 5 hijos para cobrarla

El anuncio será realizado mañana por el presidente Alberto Fernández y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en la quinta de Olivos

A 11 años del lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el presidente Alberto Fernández anunciará este jueves la inclusión de cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes al sistema de protección social, por medio del cual se cobra una asignación mensual.

Según informaron fuentes oficiales, Fernández hará el anuncio mañana por la tarde, en la residencia de Olivos, junto a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta. Además, ya no habrá más tope de 5 hijos para que las familias puedan cobrar el beneficio, confirmaron desde el organismo previsional.

La AUH –creada el 30 de octubre de 2009, en la presidencia de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner– es una asignación mensual por hasta cinco hijos menores de 18 años y la cobra uno solo de los padres, con prioridad de la madre.

La decisión de ampliar la protección social fue adoptada por Fernández luego de un estudio exhaustivo de cruzamiento de datos, realizado por la Anses. Este análisis de datos de la AUH, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) –creado en marzo pasado para paliar el impacto de la pandemia por coronavirus– y otras asignaciones estableció que había una gran cantidad de chicos y adolescentes fuera del sistema de protección, explicaron las fuentes.

Hasta ahora, la Anses detectó 723.000 nuevos niños que cobrarán la AUH, de los cuales unos 15.000 serán incluidos por la eliminación del tope de 5 niños por familia. “Además, hay otros 300.000 que sabemos que existen y los estamos yendo a buscar. Son tan informales que no están en la base de datos”, dijeron desde la entidad.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, compartirá mañana el anuncio con el Presidente

“Hace tiempo que se viene haciendo un relevamiento de los que reciben la Asignación Universal por Hijo, y siempre se apuntó a que sea universal. Por eso, con este millón de niños que se suman, estamos realmente cerca de que sea universal y llegar a cubrir a todos”, informó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Actualmente, el 52% de los 2,3 millones de padres que cobran la Asignación Universal por Hijo tiene un solo hijo. Otro 28% tiene 2 hijos. El 13%, tres y con 4 hijos está el 5% de los padres. Y con 5 hijos, el 2%.

Esos padres hoy cobran la AUH por 4,3 millones de niños. El monto por chico es de $ 3.540, pero no es fijo, sino que se ajusta por la movilidad previsional. Para gozar de este beneficio, el padre o madre (con prioridad de la mamá) que vive con los menores debe reunir las siguientes condiciones: a) estar desocupado; b) ser trabajador no registrado; c) trabajar en servicio doméstico; d) ser monotributista social; o e) estar inscripto en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo.

Del monto total, de $ 3.540, el 80% se cobra por mes, y el otro 20%, anualmente, con la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que incluye el certificado de salud y de escolaridad. La Asignación asciende a $11.535 en el caso de niños con discapacidad.

El anuncio incluirá otras definiciones y se enmarca en diversas acciones que se vienen desplegando desde el Gobierno, como el Certificado de Pre-Identificación (CPI), para dar con aquellas personas que no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), para facilitar la identificación y emisión del DNI y garantizar su derecho a la identidad, según las fuentes oficiales.

El monto de la AUH es superior en las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. Asciende a $4.602 por niño, y para los chicos con discapacidad, a 14.996 pesos.

